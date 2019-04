"Dončićev predhodnik" odgovoril provokatorjem, prvaki lige NBA hitro preboleli šok #video

Branilci naslova Golden State Warriors so se v tretji tekmi prvega kroga končnice lige NBA brez prvega centra DeMarcusa Cousinsa v gosteh znesli nad Los Angeles Clippers, ki so jim nedavno prekrižali načrte po zgodovinskem preobratu . Bojevniki so povedli z 2:1 v zmagah, podobno velja za San Antonio proti Denverju oziroma Philadephio proti Brooklynu. Blestel je zlasti Avstralec Ben Simmons, najboljši novinec sezone 2017/18.

Aktualni prvak Golden State Warriors je na drugi tekmi konferenčnega četrtfinala proti Los Angeles Clippers doživel dvojni šok. Čeprav je osem minut pred koncem tretje četrtine na domačem parketu vodil z 31 točkami razlike, je izgubil srečanje in dovolil tekmecu, da je rezultat v skupnih zmagah izenačil na 1:1. Na tej tekmi pa je izgubil tudi prvega centra. DeMarcus Cousins si je poškodoval mišico, poznejši zdravstveni pregled pa je pokazal, da je poškodba takšne narave, da eden najboljših centrov v ligi NBA v tej sezoni ne bo več mogel pomagati bojevnikom.

Golden State je tako na tretjo tekmo končnice, prvo v Los Angelesu, odpotoval brez Cousinsa, a se ni ustrašil izziva. Že po prvem polčasu je v dvorani Staples vodil za 21 točk, v nadaljevanju pa prednost na krilih Kevina Duranta (38 točk) in Stephena Curryja (21) še povečal, tako da si je lažje od pričakovanega priigral drugo zmago v letošnji končnici.

Avstralec odgovoril na provokacijo

Košarkarji Philadephie so se na gostovanje v New York odpravili brez prvega centra Joela Embiida. Kamerunec si je poškodoval koleno ob nepravem času, tako da je 76ers čakala težka preizkušnja pri Brooklynu. Favoriti iz Philadephie pa so bili kos izzivu.

Vrhunci dvoboja v Philadephii:

Izkazal se je Ben Simmons. Dvaindvajsetletni Avstralec, ki je v prejšnji sezoni postal najboljši novinec, na seznamu dobitnikov prestižne nagrade pa bi ga lahko letos nasledil mladi slovenski čarovnik Luka Dončić, v izločilnem delu ni še nikoli dosegel tako veliko točk. Brooklynu jih je nasul kar 31, postavil osebni rekord, kar se tiče play-offa, dodal pa še devet asistenc in štiri skoke. S tem je odgovoril vsem kritikom in dvomljivcem, najbolj pa navijačem Brooklyna, ki so si ga poskušali privoščiti na različne načine. Tudi s tem, da so na ulicah izobesili obvestila, v katerih se sprašujejo, ali je morda kdo opazil njegov skok pri metu.

📸 “Missing: Ben Simmons jump shot” hanging outside of Barclays Center prior to Game 3. pic.twitter.com/pC94WF8eAs — Anthony Puccio (@APOOCH) April 18, 2019

Avstralec je bil posebno motiviran. Zabolele so ga tudi opazke iz nasprotnega tabora, da je zgolj povprečen igralec. Zato si je dal posebnega duška ob koncu prvega polčasa, ko je atraktivno zabil in dokazal, kako visoko lahko skoči. Poleg njega sta se ob odsotnosti Embiida izkazala še nezgrešljivi Tobias Harris (29 točk in 16 skokov, met za tri točke 6/6) ter J.J. Redick, ki je prispeval 26 točk (5/9 za tri točke), srbski orjak Boban Marjanović je v 18 minutah prispeval 14 točk in osem skokov. Pri poražencih sta največ točk (26) dosegla D'Angelo Russell in Caris Lavert.

White razigran kot še nikoli

Ostroge so si priborile prednost v konferenčnem četrtfinalu proti Denverju. Izkoristile so prednost domačega igrišča v Teksasu in ugnale goste s 118:108. Dvoboj kariere je prikazal Derrick White. Dosegel je kar 36 točk in poskrbel za osebni strelski rekord v ligi NBA, odlikoval pa ga je vrhunski odstotek meta iz igre (15/21). DeMar DeRozan je dodal 25 točk (kar 19 jih je dosegel v tretji četrtini), tako da sta skupaj dosegla več kot polovico vseh točk za San Antonio.

Vrhunci srečanja v San Antoniu:

Pri poražencih, ki so v drugi četrtini povedli za 10 točk, nato pa so ponovno prevzeli pobudo gostitelji, je Srb Nikola Jokić opozoril nase z 22 točkami (met iz igre 8/14), osmimi skoki in sedmimi asistencami. Zelo vroč je bil njegov soigralec s klopi Malik Beasley, ki je dal 20 točk, za tri točke pa metal kar 5/6.

Trener Denverja Mike Malone je razloge za poraz iskal tudi v mladosti njegovega moštva. ''Nerad iščem razloge, a sem prepričan, da je to naša realnost. Ko imaš osmo najmlajšo zasedbo v zgodovini končnice lige NBA, je to realnost,'' je pojasnil strateg, ki pričakuje na četrti tekmi, v San Antoniu bo potekala v noči na nedeljo, bolj borbeno, ponosno predstavo izbrancev.

Liga NBA, konferenčni četrtfinale, 18. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 1:1

Houston Rockets – Utah Jazz 2:0

Portland Trailblazers – Oklahoma City Thunder 2:0

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 1:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 2:0

Boston Celtics – Indiana Pacers 2:0

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 2:1

Toronto Raptors – Orlando Magic 1:1 Igrajo po sistemu 2-2-1-1-1

