Luka Dončić ne bo Matador

Brez obremenjevanja z vprašanjem, ali bo postal novinec leta, si je Luka Dončić, umaknjen od medijskega sveta, po krstni sezoni v ligi NBA, v kateri je na 72 tekmah v povprečju dosegal dobrih 21 točk, 7,8 skoka in 6 asistenc, vzel čas za domači oddih. V zadnjih mesecih je presegel tudi najbolj optimistična pričakovanja, navdušil z izjemno individualno sezono, grenak priokus pa je ostal zaradi klubske neuspešnosti. Njegov Dallas je namreč ostal krepko pod pragom končnice, zato so se v Teksasu popolne prenove ekipe in gradnje okrog 20-letnega Ljubljančana lotili že kar sredi sezone.

Pogled v leto 2020

V drugi sezoni ga torej čakajo tako visoka osebna letvica kot večja rezultatska pričakovanja. O tem se je v pogovoru za The Dallas Morning News razgovoril tudi trener Rick Carlisle, ki je dal mladeniču v preteklih mesecih zelo široka in odprta igralska pooblastila. "Če se bo poletja lotil tako, kot se mora, potem verjamem, da bo šla njegova igralska krivulja navzgor," pripoveduje 59-letni trener in dodaja: "Čaka ga zelo pomembno obdobje. Že dolgo ni imel tako zajetnega obdobja brez tekem. V Evropi namreč igrajo do junija. Mora počivati in delati. Vsak dan se bo moral vprašati, kaj lahko naredi, da bo boljši."

Foto: Reuters

Skrivnostni obisk Ljubljane

Dončić naj bi v maju in juniju za krajši obdobji znova odpotoval v Dallas, kjer bo delal z mlajšimi soigralci, medtem ko naj bi osnovne poletne priprave opravljal v Ljubljani. Carlisle je ob tem že naznanil, da bo slovensko glavno mesto obiskal tudi sam. "V določenem trenutku se bom odpravil v Ljubljano, ne bom pa povedal natančnega termina. Nočem namreč, da bi iz mojega obiska nastal medijski cirkus. Pomembno je, da pridem v dvorano in delam," je dodal izkušeni trener.

Rdeča luč za dva vzdevka

Z odličnim prebojem v ZDA pa je slovenski reprezentant močno okrepil svojo osebno blagovno znamko. Njegov delodajalec Dallas Mavericks je zato že decembra oddal vlogo za zaščito vzdevkov "The matador" in "El matador", kar pa je ameriški patentni urad zavrnil. Imeni naj bi bili namreč že v splošni uporabi. Po poročanju ameriških medijev pa je Dončićeva mama Mirjam Poterbin ob tem že vložila tudi predlog za zaščito blagovnih znamk "Luka 88" in "Luka Magic 77".