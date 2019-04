Luka Dončić v družbi LeBrona Jamesa #video

"Zame je Luka Dončića najboljši novinec po LeBronu Jamesu, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu, Michaelu Jordanu in podobnih igralcih," je trener Dallas Mavericks Rick Carlisle nazorno opisal, kakšna sezona je za slovenskim košarkarjem.

V debiju v ligi NBA je v povprečju dosegal 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc, povrhu vsega pa se veselil osmih trojnih dvojčkov.

"Za Luko je izvrstna sezona, a on ni končan 'produkt'. Zdaj, ko se je Dirk Nowitzki poslovil, je treba mesto vodje zapolniti. Luka ima žogo v svojih rokah in veliko odgovornosti," je dejal generalni direktor Donnie Nelson, ki je bil med najbolj zaslužnimi za to, da je Luka lani po menjavi na naboru pristal pri Dallasu.

Najboljše poteze Luke Dončića v marcu

Od Slovencev Beno Udrih prvi z nazivom novinec meseca

Beno Udrih je bil v krstni sezoni decembra izbran za novinca meseca v zahodni konferenci. Foto: Reuters Pobližje ga je spoznal tudi soigralec Dwight Powell, s katerim sta velikokrat uspešno sodelovala. Američan je po podajah Dončića zabijal žoge v koš: "Preden je prišel, smo na posnetkih videli, česa je zmožen. Ko je prišel, je pokazal, iz kakšnega testa je. Fenomenalen je. Na njem je, da se še naprej razvija in dela, kar vem, da bo, zato se veselim njegovih prihodnjih let."

Dončić je iz meseca v mesec kazal predstave, ki so navduševale ljubitelje košarke. Prav tako je dobro zapolnjeval statistične kolone in bil vsak mesec nagrajen z nazivom novinec meseca.

In vse poti vodijo v smer, da ga bodo ameriški in kanadski novinarji, ki poročajo o ligi NBA, izglasovali (24. junija bo znana odločitev) za novinca leta, pa čeprav je imel njegov konkurent Trae Young prav tako odlično krstno sezono.

Od slovenskih košarkarjev je le Benu Udrihu uspelo v krstni sezoni osvojiti naziv novinec meseca. V sezoni 2004/05 mu je to uspelo v dresu San Antonio Spurs, in sicer decembra.

Dončićeva vladavina ima v zahodni konferenci v rednem delu lige NBA dodatno razsežnost. Redki so bili tisti, ki jim je uspel podvig biti najboljši novinec vse mesece.

Od leta 2001 ime novinca meseca razglasijo v vzhodni in zahodni konferenci, pred tem pa so izbirali najboljšega novinca med vsemi klubi. V tej sezoni je na vzhodu Young trikrat postal najboljši, enkrat pa je to uspelo Kevinu Knoxu iz New York Knicks.

Luka je tako prišel v družbo LeBrona Jamesa, Carmela Anthonyja, Chrisa Paula, Blaka Griffina, Damiana Lillarda in Karla-Anthonyja Townsa, ki so bili v preteklih letih najboljši vso sezono.

Luka se bo izklopil

Pred izbiranjem najboljšega tako v vzhodni kot zahodni konferenci je le trem košarkarjem uspelo vsak mesec osvojiti naziv novinec meseca. To so bili velikani Ralph Sampson (njegovo povprečje je znašalo 21 točk, 11 skokov in 2,4 blokade na tekmo), David Robinson (24,3 točke, 12 skokov in 3,9 blokade na tekmo) in njegov kasnejši klubski kolega Tim Duncan (21,1 tčke, 11,9 skoka, 2,5 blokade in 2,7 asistence). Skupaj sta osvojila tudi dva naslova prvaka lige NBA v letih 1999 in 2003, Duncan pa je nato prejel še tri šampionske prstane.

Lukova najboljša zabijanja v sezoni

Veliki Michael Jordan ob svojem debiju ni bil najboljši vsak mesec. Nigerijec z ameriškim potnim listom Hakeem Olajuwon je v sezoni 1984/85 tako kot Jordan trikrat prejel to nagrado.

Slovenski čudežni deček je vesel, da je favorit v lovu tudi za naziv novinec leta. "Razumljivo si želim osvojiti to lovoriko. Zdaj se vračam domov. Izklopil bom vsa družbena omrežja. Ne boste me našli," je ameriškim medijem dejal 20-letni Dončić, ki bo imel kar nekaj premora pred naslednjo uradno tekmo.

Sezona 2019/2020 se bo začela šele sredi oktobra, do takrat pa se bo lahko dodobra spočil in še izpopolnil svojo igro, saj vsi od njega pričakujejo, da bo tudi v prihodnje kazal dobre igre na parketih po dvoranah v ligi NBA.

Košarkarji, ki so osvajali naziv novinec meseca, odkar to lovoriko podeljujejo v obeh konferencah