Luka Dončić streljaj od tega, da doživi, kar je legendarni Michael Jordan #video

Zakaj bi morali izročiti nagrado za najboljšega novinca v sezoni Luki Dončiću, in ne Traeju Youngu, je vprašanje, ki si ga je zastavilo kar nekaj košarkarskih ljubiteljev in tudi strokovnjakov. In pa seveda obratno. Ob pogledu na dosežke bi moral ta naziv priti v roke slovenskega košarkarja, ki bi se priključil Michaelu Jordanu, Pauu Gasolu in Grantu Hillu, s katerimi ima vzporednice.

Na začetku sezone je bilo videti, da se bosta Luka Dončić in prvi izbor na naboru Deandre Ayton iz Phoenix Suns potegovala za to lovoriko, vendar je slovenski košarkar postajal vse bolj vroč. Sredi sezone so mu strokovnjaki in ljubitelji te igre že podajali v roke pokal Eddieja Gottlieba – lovorika za najboljšega novinca se imenuje po nekdanjem trenerju Philadelpihe Warriors.

Vse boljše igre je začel kazati tudi organizator igre pri Atlanti Trae Young, ki je imel izjemen drugi del sezone po vikendu All-Star.

Zanimivo je tudi to, da sta bila prav Luka in Trae vpletena v menjavo na lanskoletnem naboru. Atlanta je namreč kot tretjega izbrala našega Dončića, Dallas pa kot petega Younga. Ker si je lastnik Mavericks Mark Cuban tako želel v svojih vrstah Dončića, so vodilni v klubu potrkali na vrata Atlante in se dogovorili za menjavo.

Mnogi v Atlanti so se zgražali, da vodstvo ni zadržalo Dončića, ki je prišel v ZDA kot uveljavljen košarkar iz Evrope. Osvojil je EuroBasket, elitno Evroligo, bil osrednji igralec v obeh tekmovanjih.

Čeprav se je Young v drugem delu sezone dejansko dvignil, pa je lovorika vendarle vezana na sezono, in ne le na eno polovico. Prav zato bi moral biti Luka pred Američanom.

Boljša individualna statistika

Luka ima boljšo individualno statistiko, je bolj raznovrsten košarkar. Prav tako je bilo njegovo povprečje točk boljše, malenkostno je bil bolj natančen pri metu iz igre, trojkah, le pri prostih metih je bil Young boljši. Tudi v preostalih statističnih prvinah z izjemo asistenc je tehtnica na Dončićevi strani.

Število skupno doseženih točk je višje pri Youngu, ki jih je dosegel 23 več, vendar je odigral kar devet tekem več.

Točke Met iz igre Met za 3 točke Prosti meti Skoki Asistence Ukr. žoge Izg. žoge Blokade Min. na tekmo Št. Tekem Luka Dončić 21,2 42,7 32,7 71,3 7,8 6 1,1 3,4 0,3 32,2 72 Trae Young 19,1 41,8 32,4 82,9 3,7 8,1 0,9 3,8 0,2 30,9 81

Boljši ekipni dosežek

Dallas je bil v prvem delu sezone resen kandidat za končnico. Nato se je vodstvo na čelu s Cubanom odločilo, da prevetrijo ekipo in začnejo graditi moštvo za prihodnost. Prav predstave Dončića so bile tiste, zaradi katerih je lastnik kluba začel razmišljati o zlatih časih, ko je Dallas z Dirkom Nowitzkim leta 2011 osvojil edini naslov v zgodovini kluba. Pripeljali so Kristapsa Porzinginsa, razpustili pa večji del prve peterke.

Uspešnost ekipe Zmage/porazi Dallas 33/49 Atlanta 29/53

S prihodom Kristapsa Porzinginsa so začeli pri Dallas Mavericks gledati dolgoročno. Želja je druga lovorika v zgodovini kluba. Foto: Twitter

Ekipni rezultat je temu primerno padel, na koncu pa je bil Dallas šesto najslabše moštvo v ligi. Atlanta na drugi strani ni doživela takšnih pretresov, kar se nakupovalne mrzlice tiče, kljub vsemu pa je bila med najslabšimi ekipami v ligi. S štirimi zmagami manj kot Dallas je bila najslabše moštvo.

Več trojnih dvojčkov

Prav posebne podvige je Luka uprizoril na osmih tekmah, na katerih se je veselil trojnega dvojčka (v treh statističnih prvinah je presegel mejo 10). Prehitel je celo legendarnega Magica Johnsona, ki mu je to v krstni sezoni uspelo sedemkrat.

Osrednji junak pri zbiranju trojnih dvojčkov je bil v vsej zgodovini Oscar Robertson, ki jih je v sezoni 1960/61 nanizal kar 26. Na drugem mestu je Ben Simmons, ki je sam izpostavil, da bi moral letos naziv novinec leta prejeti Luka. Avstralec je v pretekli sezoni prišel do 12 trojnih dvojčkov. Youngu je uspel ta podvig le enkrat.

Prav tako je Dončić drugi v zgodovini po Robertsonu, ki je sezono končal s povprečjem prek 20 točk, sedem skokov in pet asistenc.

Število trojnih dvojčkov Luka Dončić 8 Trae Young 1

Boljša učinkovitost

Če gledamo učinkovitost košarkarja na minuto, ki jo v NBA računajo na podlagi pozitivnih statističnih dosežkov, odštetih z negativnimi, je prav tako jasno, da je imel Luka boljšo sezono. Ob njegovem imenu je zapisana številka 19,6, pri Youngu pa 17.

Učinkovitost košarkarja Luka Dončić 19,6 Trae Young 17

Boljši v klubu

Ob pogledu na statistiko lahko tudi vidimo, da je bil Luka najboljši posameznik Dallasa v kar štirih prvinah, medtem ko Young le v dveh. Res je, da sta sredi sezone odšla DeAndre Jordan, ki je bil najboljši skakalec, in Dennis Smith jr., ki je bil največji "kradljivec" žog. A sta oba zapustila klub sredi sezone, kljub temu pa to ne zmanjša dosežkov slovenskega čudežnega dečka.

Najboljši posamezniki ekipe Točke Skoki Asistence Ukr. žoge Blokade Dallas Luka Dončić Luka Dončić Luka Dončić Luka Dončić Maxi Kleber Atlanta John Collins John Collins Trae Young DeAndre Bembry Dewayne Dedmon

Nagrada najboljši novinec v sezoni bi morala tako pripasti Dončiću. Če se bo to tudi zgodilo, bo šesti v zgodovini, ki je bil na naboru tretji in sezono končal kot najboljši mladi košarkar. Legendarni Michael Jordan je bil prav tako tretji na naboru, kakor tudi Pau Gasol in Grant Hill.

Bo tudi Luka doživel, kar so velikani svetovne košarke? Vse bo znano 24. junija, ko bodo prešteli glasove ameriških in kanadskih novinarjev, ki pokrivajo košarko v ligi NBA, in imajo možnost glasovanja.