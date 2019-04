Dončić in Dragić mahata v slovo sezoni, Wade in Nowitzki pa karieri

Zadnjo tekmo bo pri 41 letih odigral tudi Nemec Dirk Nowitzki, ki se je že poslovil od domačih navijačev. Luka Dončić, ki ostaja v borbi za naslov novinca leta, bo zadnjo tekmo v svoji prvi sezoni lige NBA odigral na gostovanju pri San Antoniu.

Dwyane Wade & Dirk Nowitzki both calling it a career. Much respect to these two LEGENDS. Apart of my childhood is leaving the game of 🏀. The memories of these two HOF’s will always be there. Wish them nothing but the best in their retirements. 👏🏻 pic.twitter.com/Rx6R6Dfb6W