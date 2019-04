Večer, v katerem je bil Dončić znova majhen: Vsi smo Dirk! Hvala!

To je bil večer, v katerem Luka Dončić kljub osmemu trojnemu dvojčku ni bil pomemben. Jamal Crawford si s svojimi 51 točkami ni zaslužil mesta na naslovnicah. Tudi zmaga Dallasa, ki je že davno izgubil možnost za preboj v končnico, ni bila prav dragocena. V American Airlines Centru v Dallasu se je namreč vse vrtelo okrog številke 41. To je v zadnjih dobrih dveh desetletjih nosil Dirk Nowitzki. Na pragu 41 let, ob koncu 21. sezone v ligi NBA, se je odločil za tekmovalno slovo. Nekdanji prvaki bodo sicer sezono sklenili jutri v San Antoniu, a ker je 213 centimetrov visoki Bavarec tokrat še zadnjič zaigral v domači dvorani, so bili vsi žarometi usmerjeni vanj.

Vsi smo Dirk Nowitzki!

"Hvala, Dirk," je ob njegovi podobi in številki 41 pisalo na čevljih Luke Dončića, ki je ob pogledu proti tribunam videl množico Dirkov. Organizatorji tekme so namreč prav na vsak sedež namestili velikansko fotografijo z obrazom nemškega zvezdnika, svojevrstno masko. Vsi so bili – Dirk Nowitzki. Kdor ni imel njegovega dresa, je nosil majico s številkami 41.21.1. Niz stoječih ovacij, vzkliki, navdušeno vpitje … Navijači so iskali različne načine, kako bi izrazili neizmerno spoštovanje, ki ga gojijo do poslavljajoče se legende.

Ko bodo upokojili dres …

"Mark, zanima me, kaj boš pripravil ob upokojitvi mojega dres. Zdaj si letvico postavil zelo visoko," je lastnika kluba Marka Cubana nagovoril Nowitzki, ki je bil počaščen, da so ga v skorajšnji pokoj pospremili številni nekdanji zvezdniki lige, med njimi tudi Larry Bird, Charles Barkley in Scottie Pippen. "Oh, čustva so močna. Poskušam s svojim jogijskim dihanjem, pa ne gre," je s cmokom v grlu in orošenimi očmi dejal slavljenec večera ter dodal: "Preveč je ljudi, ki bi si zaslužili zahvalo. Ne le za danes, ampak za vseh 21 let. Predvsem lastnik kluba, trener in navijači. Veliko je bilo nihanj, a ves čas ste bili ob meni. To cenim."

"Jamal mi je ukradel šov"

"Jasno, tu so tudi soigralci. Tudi njim gre zahvala. Bili so zelo potrpežljivi. Verjetno sem jih v vseh teh letih zbral vsaj 200. Hvala tudi vsem prijateljem in staršem, ki so tukaj. Hvala tudi košarkarjem Phoenixa, ki so mi dovolili, da mečem in zadevam. Le Jamal Crawford (51 točk, op. a.) mi je ukradel šov. Jezen sem nanj. Ne, ne. Šalim se," je ob koncu tekme navijačem pripovedoval Nowitzki, ki je pred tem v slabih 33 minutah dosegel 30 točk in ujel osem odbitih žog. Ni šlo niti brez zanj značilnih metov ob nagibu (fadeaway) in trojk.

Spoštovanja vredna kariera

In kdo se pravzaprav poslavlja? Velikan, bodoči stanovalec hiše slavnih, ki je vse tekme odigral v dresu Dallasa. Bilo jih je veliko – 1.520 v rednih delih sezon in še 145 v končnici. Leta 2007 je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Leta 2011 je bil MVP finala. Dallas je bil takrat tudi prvak lige. Zbral je tudi 14 nastopov na tekmah vseh zvezd, bil štirikrat izbran v najboljšo peterko lige in še petkrat v drugo peterko. Zvezdnik drugačnega kova. Neameriški, a so ga Američani vzeli za svojega. Z igro in pristopom je osvojil njihova srca. Ne le v Dallasu.

