Luka, oder je tvoj, toda …

"Upokojitev dresa je premalo," pred zadnjo domačo tekmo Dirka Nowitzkega poudarja lastnik Dallasa Mark Cuban in dodaja: "Upam, da je Luka Dončić pripravljen delati tako trdo kot on."

Ni bil kot Kobe Bryant, ki je z vsem spremljevalnim šovom zavestno uprizoril poslovilno sezono. Tudi skromnega in tihega umika, za kakršnega je poskrbel Tim Duncan, ni izbral. Tak bi mu bil sicer bližji in bolj pisan na kožo. A ker je bilo večini v ligi NBA jasno, da je sezona 2018/19 zadnja v karieri Dirka Nowitzkega, mu preprosto niso dovolili zgolj mirno odkorakati v košarkarski pokoj. Na vseh gostovanjih je bil tako 40-letni in 213 centimetrov visoki Nemec deležen ovacij, s posebno toplino pa je bila sprejeta vsaka njegova poteza tudi v American Airlines Centru, kjer domuje moštvo Dallas Mavericks. V noči na sredo naj bi bilo tam, na zadnji domači tekmi sezone, še posebej čustveno.

Mark Cuban: Pokažimo Dirku, kako zelo ga spoštujemo. Foto: Getty Images Dirkov večer

Naj mu bo to všeč ali ne, Dirka čaka poseben večer. Večer, v katerem dresi Luke Dončića kot novega zvezdnika franšize zanesljivo ne bodo v večini. Številka 41 bo dobila prednost pred št. 77. Tudi z velikanskih kartonov, ki jih navijači uporabljajo za maske, se ne bo smehljal mladenič iz Ljubljane, temveč veteran iz Würzburga. "To so za Dirka sladko-kisla čustva. Verjamem, da mu godita pozornost in izkazovanje spoštovanja, a časa se ne da premagati. Nimamo tega eliksirja. Vsi skupaj ta večer pričakujemo živčno in z navdušenjem," pred tekmo med Dallasom in Phoenixom v intervjuju za CBS poudarja lastnik kluba Mark Cuban.

Upokojitev dresa je premalo

Da bodo pri Dallasu v kratkem upokojili dres s število 41, ki ga je debeli dve desetletji nosil Nowitzki, ni težko uganiti. A to je najbrž še premalo, da bi Nemci pokazali, kako zelo ga spoštujejo. Šef Cuban bi mu postavil tudi spomenik. "Pa še kaj si bomo izmislili," zagotavlja ameriški milijonar in ob tem navijače Dallasa poziva, naj v dvorano pridejo predčasno, nato pa se bodo na zadnji domači tekmi poslovili od košarkarskega velikana, ki je vse tekme v ligi NBA odigral v dresu teksaškega moštva in se med drugim z njim leta 2011 veselil tudi naslova prvaka.

Foto: Getty Images

7.368 dni: od "piflarja" do moža, primernega za sestro

20 let, dva meseca, štirje dnevi. Skupno 7.368 dni. Toliko je minilo od tistega 5. februarja 1999, ko je svetlolasi Nemec prvič oblekel dres Dallasa, stopil na črto za proste mete in vknjižil prvi točki v ligi NBA. Mimogrede, to je bilo 23 dni pred Dončićevim rojstvom. "Priznam, takrat nismo vedeli, kaj imamo. Še sanjalo se mi ni. Svitati se mi je začelo naslednje leto, ob prvem preboju v končnico," je po spominu pobrskal Cuban in dodal, da je bil ob prvem prihodu v ZDA Nowitzki videti kot "piflarček", zdaj pa se poslavlja "kot oče, mož, nekdo, ki vpliva na skupnost, nekdo, za katerega si želiš, da bi hčerka z njim hodila na zmenke ali pa da bi se poročil s tvojo sestro."

Dončičeva era

Nowitzki odhaja, Dončić se je uveljavil. Zdi se kot naravna zamenjava štafetne palice. Naravna evropska primopredaja, ob kateri pa ne gre spregledati, da je Slovenec že v sezoni novinca veliko boljši od Nemca. Toda … "Ne prehitevajmo. Luka je nekaj posebnega. O tem ni dvoma. Takšno odločnost človek redko vidi. Pri katerikoli starosti. Lahko postane, kdorkoli želi. Ima pa še veliko prostora za napredek. Upam, da mu bo uspelo. Videli bomo, ali bo takšen delavec kot Dirk. Če bo, ga čaka podobna kariera. Če ne bo, ne bo tako uspešen," opozarja Cuban in dodaja, da čez eno leto ne pričakuje trepetanja za morebiten preboj v končnico.