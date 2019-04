Dončićev šov z zgodovinsko noto

Ob pogledu na individualne dosežke je za Luko Dončića sezona izjemna, manj iz ekipnega vidika, saj bodo Dallas Mavericks ostali brez končnice. Že zdaj pa je jasno, da so bile njegove predstave in številke za v zgodovino. Po Oscarju Robertsonu je slovenski igralec drugi košarkar, ki bo presegel številke 20/7/5.

Po dveh tekmah premora zaradi poškodbe mišice na nogi, ki jo je staknil na slovenski tekmi proti Miami Heatu, je bil Luka Dončić ponoči spet v akciji. Proti Minnesoti se je pohvalil s 23. dvojnim dvojčkom v ligi NBA – 27 točkam je namreč dodal 12 skokov, ob tem pa imel še šest asistenc.

A je moral tekmecu priznati poraz, kar je bil le eden od 47 v tej sezoni, zaradi katerih Dallas Mavericks ne bodo videli končnice. To je edina črna pika sicer njegove sanjske sezone.

Štiri tekme pred koncem je več kot očitno jasno, da bo letos on tisti, ki bo prejel naziv novinec leta in s tem postavil nov mejnik v kratki, a zelo uspešni karieri.

Prvi po Oscarju Robertsonu, ki je presegel 20 točk, sedem skokov in pet asistenc v krstni sezoni

"Vem, da se sezona približuje koncu. Želim si le igrati. Po sezoni bo minilo veliko časa, da bodo spet prišle na vrsto tekme," se Luka zaveda, da bo imel ogromno tekmovalnega premora. Sezono bo namreč končal aprila, novo tekmovalno obdobje pa začel šele konec oktobra.

Onstran luže imajo statistično vse ovekovečeno do potankosti. Že med sezono so prihajali raznorazni podatki oziroma informacije o rekordih, ki jih je Luka postavil.

Po tekmi z Minnesoto so pri Dallasu tvitnili, da si je Luka za sezono zagotovil vsaj povprečje 20 točk, sedem skokov in pet asistenc – njegova statistika sicer znaša 21,2 točke, 7,7 skoka in 5,9 asistence. In ob tem so zapisali, da je pred njim le Oscarju Robertsonu v njegovi krstni sezoni (1960/61) uspelo preseči tovrstne meje v teh treh statističnih prvinah. Američan se je takrat zaustavil pri 30,5 točke, 10,1 skoka in 9,7 asistence na tekmo.

Veliki Michael Jordan je denimo ob svojem debiju dosegel sicer več točk (28,2), a manj skokov (6,5) in asistenc (5,9). Še ena legenda Magic Johnson je z 18 točkami 7,7 skoka in 7,3 asistence na podobni ravni kot Luka.

"Tega enostavno ne vidimo, zlasti ne pri njegovih letih"

Zato pa je nesporni vladar med novinci legendarni Wilt Chamberlain. Točkovno in skakalno je bil neverjeten. V sezoni 1959/60 se je pohvalil s kar 37,6 točke in 27 skoki na tekmo.

V novem tisočletju pa je Luka prekosil tudi legendarne košarkarje, kot so LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Pau Gasol in Chris Paul. Le Blake Griffin je dosegal več točk (22,2) in bil hkrati tudi udeleženec tekme vseh zvezd.

"Zame je naziv novinec leta seveda pomemben, vendar je še veliko drugih stvari," pravi Dončić.

"Fenomenalen je. Enostavno neverjeten košarkar. Unikaten je. Spisal se je zgodovino že pri tej starosti. Da je pri njegovi višini sposoben tako zadevati in ustvarjati igro iz preigravanja ... Tega enostavno ne videvamo, zlasti ne pri njegovih letih," ga je pohvalil član hiše slavnih Steve Nash, ki je bil na začetku kariere mentor našemu Goranu Dragiću, ki se bo v prihodnjih dneh krčevito boril za vstop v končnico.

