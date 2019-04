Dragić v težavah, Dončić se je vrnil veličastno, a … #video

Pester večer v ligi NBA, v katerem je nastopilo kar 24 od 30 klubov, rezultatsko ni bil naklonjen Slovencema. Miami je doma izgubil pomemben dvoboj v boju za končnico proti Bostonu (102:112), Goran Dragić pa je ob skromnem metu iz igre dosegel 11 točk. Luka Dončić je vrnitev na parket pri Dallasu zaznamoval z izvrstnim dosežkom (27 točk, 12 skokov in 6 asistenc), a so telički ostali doma prekratki proti Minnesoti (108:110). Trae Young, njegov največji tekmec za priznanje novinca sezone v ligi NBA, je blestel proti Philadelphii in s 33 točkami povedel Atlanto do zmage.

Učinek Gorana Dragića proti Bostonu: 11 točk, met za tri 1/4, met za dve 2/11, prosti meti 4/4, 5 asistenc, 2 skoka, 1 ukradena žoga, 2 izgubljeni žogi v 37 minutah in 14 sekundah. Goran Dragić v tej sezoni: 14,5 točke, 2,9 skokov, 4,6 asistenc, 2 izgubljeni žogi, 0,7 ukradena žoga, 0,2 blokada v 27,3 minutah Učinek Luke Dončića proti Minnesoti: 27 točk, met za tri 2/8, met za dve 9/13, prosti meti 3/3, 12 skokov, 6 asistenc, 4 izgubljene žoge, 1 blokada v 31 minutah in 45 sekundah. Luka Dončić v tej sezoni: 21,2 točke, 7,7 skokov, 5,9 asistenc, 3,4 izgubljenih žog, 1 ukradena žoga, 0,4 blokade v 32,2 minutah

Vročica je na domačem parketu izpustila priložnost, da bi se utrdila na osmem mestu vzhodne konference ali višje. Boston, ki se poteguje za četrto mesto na vzhodu, je na Floridi zmagal s 112:102 in zadal Miamiju še drugi poraz v tem tednu. Če je Goran Dragić pred dnevi na gostovanju v Bostonu dosegel 30 točk in blestel pod košema, je bil tokrat, ko je zaigral pred domačimi navijači, manj natančen. S skromnim metom iz igre (3 od 15) je na koncu vpisal 11 točk.

Dvojni udarec za Miami, Richardson staknil poškodbo

Če bi se redni del lige NBA končal danes, bi Dragić ostal brez končnice. Foto: Reuters Miamiju so največje težave v obrambi povzročali Gordon Hayward (25 točk), ki je dosegel šesti zaporedni dvojni dvojček, Kyrie Irving (23) in Al Horford (21). Pri gostiteljih je največ točk dosegel Dion Waiters (21), Hassan Whiteside, ki ponovno ni začel dvoboja v prvi peterki, pa je prispeval 18 točk in 15 skokov. Poslavljajoči se veteran Dwyane Wade je dosegel 17 točk in priznal, da ga je dvoboj zaradi velikega vložka in visokega ritma spominjal na končnico lige NBA.

Vročica je doživela dvojni udarec, saj je na tekmi, na kateri je ostala brez tako želene zmage v boju za končnico, izgubila tudi Josha Richardsona. Zvezdnik se je vrnil po treh tekmah, ki jih je izpustil zaradi poškodbe pete, na začetku tretje četrtine pa odšepal s parketa zaradi poškodbe noge. Danes ga čakajo podrobni zdravstveni pregledi.

Še tri neznanke na vzhodu

Če je v zahodni konferenci znanih že vseh osem klubov, ki se že lahko pripravljajo na nastope v končnici, pa je veliko bolj napeto na drugem delu ZDA in Kanade. Na vzhodu so odprta še zadnja tri mesta, ki vodijo v končnico. Miami je po porazu proti Bostonu zdrsnil na deveto mesto (38 zmag/40 porazov), tako da se bo moral močno potruditi, če bo želel podaljšati sezono in zaigrati v končnici.

Vročica se lahko na vzhodu še vedno zavihti visoko, vse do šestega mesta, ki ga trenutno zaseda Detroit (39/39), nato sledita Brooklyn in Orlando, ki je v noči na četrtek premagal New York (39/40), skoraj simbolične možnosti za nastop v končnici pa ima tudi Charlotte (36/42), ki je premagal New Orleans.

Dončić se je vrnil na parket

''Ko nisem mogel igrati, sem trpel. Želim si biti na parketu. Vem, da bo sezone hitro konec, zato želim igrati. Po koncu sezone pa bo sledil dolg premor,'' je po jutranjem sredinem treningu v Dallasu, na katerem se je prepričal, da je poškodba stegenske mišice že odpravljena, povedal najboljši igralec teličkov. Luka Dončić je komaj čakal na vrnitev.

Njegova velika želja, da pokaže tisto, kar zna, ga je vodila do novega izjemnega dosežka. S 27 točkami je bil prvi strelec Dallasa, dodal je 12 skokov in 6 asistenc, a na koncu vseeno ni imel razlogov za veselje, saj je ostal brez zmage. Gostitelji so imeli v napeti končnici priložnost z zmago, junak srečanja bi lahko ob zvoku sirene postal Jalen Brunson, a se mu namera ni posrečila. Dallas je ostal brez tretje zaporedne zmage, zanimivo pa je, da je od marca dalje dobil vse tri tekme, na katerih so telički zaigrali brez Dončića, z 20-letnim slovenskim asom na parketu pa le eno od 14.

Luka Dončić je bil s 27 točkami najboljši strelec Dalasa. Statistiki v ligi NBA so podali podatek, da je njegov met za tri točke od 1. marca le 23-odstoten. Foto: Reuters

Pri gostih je največ točk dosegel Karl-Anthony Towns (28 točk in 13 skokov), Andrew Wiggins jih je dodal 19. Minnesota se je s tem izognila še tretjemu zaporednemu porazu proti Dallasu v tej sezoni.

Nemški veteran Dirk Nowitzki, ki ga do konca sezone čakata še dve domači tekmi, je dosegel devet točk, pod košem pa je blestel prvi center Dallasa Dwight Powell (met 8/9).

Dončićev Dallas bo naslednjič na delu v ligi NBA v noči na soboto, ko bo gostil Memphis, Dragićev Miami pa bo takrat gostoval pri Minnesoti.

Veliki Dončićev tekmec blestel, kdo bo novinec sezone? Trae Young, veliki Dončićev tekmec v izboru za najboljšega novinca sezone v ligi NBA, se je izkazal na dvoboju proti Philadelphii. Atlanti je pomagal do zmage s 130:122, prispeval pa 33 točk, 12 asistenc in 7 skokov. Iz igre je metal 12/18 ter na parketu zasenčil Avstralca Bena Simmonsa, lanskoletnega prejemnika nagrade najboljšega novinca sezone, ki je končal dvoboj pri 15 točkah (met iz igre 6/17), 15 skokih in osmih asistencah. I asked Trae Young about Ben Simmons' rookie of the year comment the other day on thinking Luka should win the award. Trae had 33-12-7 tonight: "Maybe he thinks differently now." pic.twitter.com/8tztEWR0v8 — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) April 4, 2019 Simmons je pred dnevi dejal, da bi moral nagrado za najboljšega novinca lige prejeti Dončić. "Morda zdaj meni drugače," je odvrnil Young po odmevni predstavi proti Philadelphii.

