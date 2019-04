Noro, liga NBA dočakala velikega junaka po 51 letih! #video

Večer v ligi NBA je zaznamoval zgodovinski podvig Russella Westbrooka (Oklahoma City), ki ga je posvetil nedavno umorjenemu znancu, raperju Nipseyju Husslu. Košarkarji San Antonia so vknjižili že 21. zaporedno domačo zmago v ligi NBA. S 117:111 so bili boljši od Atlante, za katero je Trae Young, največji Dončićev tekmec v izboru za novinca leta, dosegel 15 točk. Houston je nadigral Sacramento (130:105), najboljši strelec tekmovanja James Harden pa je dosegel 36 točk.

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je Russell Westbrook, veliki specialist za trojne dvojčke, na dvoboju med Oklahomo Cityjem in Los Angeles Lakers (119:103) dočakal enega izmed vrhuncev bogate kariere. Zvezdnik Oklahome je na dobri poti, da še tretjo zaporedno sezono konča s povprečjem dvomestnega števila točk, skokov in asistenc na tekmo. Tega ni v ligi NBA uspelo nobenemu že 57 let. Kot zadnji se je pod takšen podvig podpisal legendarni Oscar Robertson.

Izjemna predstava Russella Westbrooka:

Westbrook je v noči na sredo pisal zgodovino. Proti jezernikom je postal šele drugi košarkar, ki je v ligi NBA na eni tekmi dosegel vsaj 20 točk, skokov in tudi asistenc. Na večnem seznamu se je pridružil nepozabnemu velikanu košarkarske lige Wiltu Chamberlainu, ki je leta 1968 na dvoboju dosegel neverjetnih 22 točk, 25 skokov in 21 asistenc. Westbrook ni bil tako učinkovit in raznovrsten, vseeno pa je trikrat presegel mejo 20 in dvoboj proti moštvu iz Kalifornije, za katerega ni igral prvi zvezdnik LeBron James, končal pri 20 točkami, 21 skokih in 20 asistencah.

Zvezdnik Oklahoma Cityja je prvovrstni učinek posvetil nedavno umorjenemu raperju Nipseyju Husslu, ki je v nedeljo umrl pod streli v Los Angelesu. ''To nisem dosegel zase. To sem dosegel za mojega brata. Za Nipseyja,'' je poudaril Westbrook, ki je podobno kot Hussle odraščal v Los Angelesu in se z njim družil.

Derbi vodilnih na zahodu

Golden State in Denver sta se v tej sezoni pomerila že trikrat, na zadnjih dveh tekmah (16. januarja in 9, marca letos) so bili boljši branilci naslova lige NBA iz Kalifornije s 142:111 in 122:105, na njunem prvem soočenju v sezoni (22. oktobra lani) pa so bili s 100:98 boljši košarkarji iz Kolorada.

Boj za končnico je v zahodni konferenci odločen, mesto v "play-offu" so si poleg omenjenih vodilnih moštev zagotovili še Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs.

Liga NBA, 2. april:

Lestvica:

