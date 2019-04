Gogiju ni do vrnitve v Ljubljano

Goran Dragić je do sedaj trikrat (2010, 2016 in 2018) igral v končnici.

Nedavna zmaga nad Dončićevim Dallasom je bila za Gorana Dragića zaradi več kot 2.000 slovenskih navijačev čustvena in na račun prvega soočenja z reprezentančnim soigralcem tudi prestižna, a zanj dragocena predvsem zaradi boja za končnico lige NBA. Ljubljančan, ki ne skriva ljubezni do svojega mesta, se namreč domov ne želi vrniti že aprila.

Na Zahodu je jasno vse. Golden State, Denver, Houston, Portland, Utah, LA Clippers, SA Spurs in Oklahoma City so si še pred zadnjimi tekmami rednega dela lige NBA zagotovili boj za končnico. LeBron James je, tokrat z LA Lakers, prvič po letu 2006 ostal brez preboja med najboljšo osmerico. Ta je bila v njegovi krstni sezoni nedosegljiva tudi za Luko Dončića. Njegov Dallas se je izognil statusu najslabšega v konferenci, na morebitni podaljšek sezone pa bo moral novi ljubljanski zvezdnik svetovne košarke počakati še kakšno leto.

Gogijev boj

Bolj pestro bo dogajanje v vzhodni konferenci, kjer ima pet klubov (Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston in Indiana) že zagotovljeno mesto v končnici, peterica (Washington, Atlanta, Chicago, Cleveland in New York) nima več teoretičnih možnosti za napredovanje, preostala peterica pa se poteguje za tri prosta mesta med osmerico. Poleg Miamija, ki zdaj lahko znova računa tudi na Gorana Dragića, so to še Detroit, Brooklyn, Orlando in Charlotte.

"Vsaka tekma šteje"

"Vsaka tekma šteje. Ne oziramo se na druge tekmece v boju za končnico. Zmagovati moramo," razmišlja Dragić, ki je ob zadnjih dveh zmagah Miamija postregel s kakovostnima predstavama. Po trojnem dvojčku proti Dallasu je na tekmi proti New Yorku prispeval deset točk in deset asistenc. "Vem, kaj je moja naloga. Soigralci in trener mi zaupajo. Čeprav se včasih napadalno še ne počutim dobro, moram vztrajati. Moram vključevati soigralce," pripoveduje 32-letni ljubljanski veteran v ligi NBA.

V Ljubljano bo že prišel, a ne aprila

"Zadnji dve tekmi sta pokazali, da moramo za zmage igrati čvrsto v obrambi. Dvakrat smo na tej ravni začeli slabo in se šele v drugem polčasu popravili," poudarja Gogi, ki še vedno igra s kolensko opornico, a vendarle dokazuje, da je pripravljen na zaključek sezone. Ta je bila zanj zelo kratka. Zaigral je namreč le na 30 od skupno 76 tekem, zato mu letos še posebej ni do predčasnega prihoda v Ljubljano. Želi v končnico.

Ne računajo na spodrsljaje tekmecev

"Nihče nam ne bo nič podaril. Svoje delo moramo opraviti sami in ne računati na spodrsljaje tekmecev v boju za končnico," pa je odločen trener Miamija Erik Spoelstra, vesel, da njegov klub trenutno zaseda prav osmo mesto vzhodne konference. A ker so razlike majhne, bo resnično štela vsaka zmaga. Vsaka tekma. Miami jih ima v svojem koledarju, začenši z dvojnim obračunom proti Bostonu.

Tekme do konca sezone

2. 4.: Boston

4. 4.: Boston

6. 4.: Minnesota

7. 4.: Toronto

10. 4.: Philadelphia

11. 4. Brooklyn

Lestvica:

