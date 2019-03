V središču navijaškega vrveža: Nikoli nista pozabila, da sta Slovenca

"Kakšna reklama za slovensko košarko: 2000 navijačev ter Dragić in Dončić v osrednjih vlogah," po skrajšani noči, med katero si je ogledal zmago Miamija nad Dallasom (105:99), poudarja selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović in dodaja: "Nista pozabila, da sta Slovenca!"

"Je nocoj sploh kdo ostal v Sloveniji," se je prek Twitterja pred obračunom Miamija in Dallasa vprašal priznani floridski novinar Ira Winderman, navdušen nad scenami razposajenih slovenskih navijačev v American Airlines Areni. Ni bil edini. Tudi Goran Dragić in Luka Dončić, resda osredotočena na tekmo, nista bila ravnodušna, ko jima je oko pobegnilo proti tribunam, na katerih se je po neuradnih podatkih zbralo kar dva tisoč navijačev iz Slovenije.

Precej boljše volje se jim je za podporo po tekmi zahvalil Dragić, ki se je prvič v koledarskem letu znašel v prvi peterki Miamija in s simultanko, okronano s trojnim dvojčkom (23 točk, 12 skokov in 11 asistenc), Heat v boju za končnico popeljal do pomembne zmage nad Dallasom (105:109). Pri slednjem je Dončić z nekaj zdravstvenimi težavami v zanj povprečni prestavi 19 točkam dodal še osem skokov in sedem asistenc.

Foto: Reuters

Tekma s posebno energijo

In odgovor na Windermanovo vprašanje? Mnogi Slovenci so imeli doma krajšo noč in danes v službah ali šolah bolj utrujen obraz. Tudi selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović, ki je z obema osrednjima junakoma floridsko-teksaškega obračuna, tedaj še kot pomočnik, doživel tudi zlati EuroBasket 2017, je med pol eno in tretjo uro bedel.

"Morda je bila to zanju res le ena tekma v nizu, a posebna energija se je pri obeh vendarle zelo jasno čutila. Prvič sta se srečala, poleg tega pa pred množico slovenskih navijačev. Oba sta zaradi tega pokazala še več. Gogi je bil vrhunski. Luka prav tako, čeprav je že v prvi četrtini prejel močan udarec v mišico nad kolenom. Dvomim, da bi nadaljeval z igro, če to ne bi bil ta slovenski večer," po skrajšani noči razmišlja Trifunović.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

"Dragić še boljši kot pred poškodbo"

"Dejstvo, da spremljamo tekmo lige NBA, v obeh klubih pa imata vodilno vlogo prav Slovenca, je nekaj neverjetnega. Velikansko priznanje za slovensko košarko," poudarja Trifunović, ki sicer dokaj redno spremlja ligo NBA, predvsem tekme "slovenskih" moštev, torej Dallas Mavericks in Miami Heat.

"Dončić je s svojim prebojem v prvi sezoni presenetil vse. Dobil je priložnost in jo z izjemno košarko tudi izkoristil. Dragić? Ko ga gledam, se mi zdi, da je še boljši kot pred poškodbo. Zadnja tekma je lep dokaz. Vrhunsko prilagaja igro in igral izjemno košarko," pripoveduje 46-letni slovenski košarkarski strokovnjak.

Reprezentančna očala

Tokrat se Trifunović ni pridružil množici slovenskih navijačev. Se je pa v ZDA mudil sredi meseca, ko je v družbi direktorja reprezentance Mateja Likarja obiskal oba slovenska zvezdnika. Ob tem izpostavlja, da se v pogovoru z Dragićem niti z besedo niso dotaknili reprezentančne prihodnosti. "Po vsem tem, kar je storil za Slovenijo, si zasluži pozornosti, bilo pa bi neokusno, če bi ga prepričevali, naj si premisli. Povedal je, da je njegova reprezentančna pot končana. Če si bo premislil, bo to tudi sam povedal," pravi Trifunović.

Bolj delovne narave je bil pogovor z Dončićem. Selektor in direktor sta mu predstavila načrt reprezentančne prihodnosti ter v njem obkrožila okna, v katerih bi lahko znova oblekel dres izbrane vrste. Prvi realni se ponuja šele poleti leta 2020. To idejo sta predstavila tudi športnemu direktorju Dallasa Donnieju Nelsonu.

Skupna reprezentančna pot je bila kratka, a zlata. Foto: Vid Ponikvar

"Če bo zdrav, bo igral"

"Vnovič sem dobil potrditev, da reprezentanca Luki, ne glede na dejstvo, da je več let preživel v tujini kot doma, neizmerno veliko pomeni. Vse ga je zanimalo. Hkrati pa je zatrdil, da bo vedno, ko bo zdrav in prost, na voljo reprezentanci. Nikoli ni pozabil, da je Slovenec. Tako kot Goran. Oba sta ponosna na to," pripoveduje selektor.

Za konec se je selektor dotaknil najbolj sanjskega scenarija Dončićeve vrnitev v reprezentanco. "Kvalifikacije za olimpijske igre 2020. Jasno, če dobimo posebno vabilo. V nasprotnem primeru utegnemo čakati do EuroBasketa 2021," je še dodal.