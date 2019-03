Kaj je Goran Dragić po tekmi povedal Luki Dončiću? #video

V noči na petek so na svoj račun prišli slovenski ljubitelji košarke, saj sta se v ligi NBA srečali ekipi Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks, kjer v svoji prvi sezoni v ligi NBA igra Luka Dončić. Na tekmi je bilo tudi dva tisoč slovenskih navijačev, nad katerimi sta bila naša košarkarska asa navdušena.

Tekmo so na koncu dobili košarkarji Miamija (105:99), ki se še vedno borijo za uvrstitev v končnico. Več razlogov za veselje je imel 32-letni Goran Dragić, ki je bil s trojnim dvojčkom najboljši košarkar ekipa Miamija. Dragić je na tekmi dosegel 23 točk, 12 skokov in 11 asistenc.

Goran Dragić in Luka Dončić sta si že pred tekmo izmenjala nekaj besed.

Dragić je Luki zaželel vse najboljše

Gogi je po tekmi dejal, da je bila to za njegovo ekipo izjemno pomembna tekma. "Tukaj je dva tisoč slovenskih navijačev, ki so prišli pogledat mene in Luko. In seveda, ko igraš proti Luki, moraš igrati dobro. Zelo sem zadovoljen s predstavo naše ekipe in našo zmago. Gremo dalje," je uvodoma povedal Dragić, z Luko Dončićem eden glavnih akterjev ob osvojitvi zlate medalje na evropskem prvenstvu leta 2017.

Gogi in Luka sta si po tekmi izmenjala dresa in spregovorila nekaj besed. Po končani tekmi je Dragić o Luki govoril z izbranimi besedami. "Bilo je neverjetno. Luka je moj dober prijatelj. Poleti sva veliko časa preživela skupaj. Prav tako sva bila sostanovalca, ko sva igrala za reprezentanco. Rekel sem mu, da naj še naprej tako dobro dela: 'Si neverjeten talent, želim ti vse najboljše in da bi bil brez poškodb.'"

Dragic and Doncic exchange jerseys as Slovenian fans cheer them on. pic.twitter.com/fSENv3rPa4 — gifdsports (@gifdsports) March 29, 2019

"Če sem iskren, sem bil prvič v svoji karieri pred tekmo nervozen." Foto: Gulliver/Getty Images

Luka Dončić v krstni sezoni navdušuje s svojimi predstavami. Dvajsetletni slovenski košarkar, ki je še vedno eden izmed glavnih kandidatov za novinca leta v ligi NBA, je bil tudi tokrat najboljši košarkar Dallasa. Na tekmi proti Miamiju je dosegel 19 točk, osem skokov in sedem asistenc.

Čeprav je v svoji karieri odigral že kar nekaj pomembnih tekem in je vajen prevzemati odgovornost, je bilo tokrat malo drugače. "Bilo je super. Če sem iskren, sem bil prvič v svoji karieri pred tekmo nervozen. Bilo je drugače, ampak ta večer je bil zame nekaj posebnega."

Nad slovenskimi navijači je bil navdušen tudi Erik Spoelstra, trener Miami Heat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nad slovenskimi navijači je bil navdušen tudi trener Miamija

Miami je trenutno s 37 zmagami in 38 porazi znova na osmem mestu vzhodne konference, ki še vodi v končnico. Po tekmi je bil vidno zadovoljen tudi trener Miamija Erik Spoelstra, ki je pohvalil tako Luko kot slovenske navijače. "Počutil sem se, kot da bi bil v Ljubljani."