Dragić v čustvenem večeru osvojil New York, Harden kot z drugega planeta #video

Košarkarji Miamija so na gostovanju pri New Yorku vknjižili dragoceno zmago v boju za nastop v končnici ligo NBA, na njihovo smolo pa je bil v noči na nedeljo uspešen tudi neposredni tekmec za osmo mesto na vzhodu, Orlando Magic. Zvezdnik Houstona James Harden se je znesel nad Sacramentom in že petič v karieri prispeval trojni dvojček z vsaj 50 doseženimi točkami!

Učinek Gorana Dragića v New Yorku: 10 točk, met za tri 2/7, met za dve 2/7, 10 asistenc, 2 skoka, 5 izgubljenih žog v 37 minutah in 23 sekundah Povprečje Gorana Dragića v tej sezoni: 14,1 točke, 3 skoki, 4,5 asistence, 2 izgubljeni žogi, 0,6 ukradena žoga, 0,2 blokade v 26,5 minutah

Izkušeni slovenski košarkar Goran Dragić je na prvem srečanju po nepozabnem slovenskem spektaklu v Miamiju, na katerem je pred vsaj dva tisoč fanatičnih ljubiteljev košarke iz dežele s sončne strani Alp premagal Dallas Luke Dončića, vknjižil novo zmago. Na gostovanju pri v tej sezoni zelo skromnem New Yorku je upravičil vlogo favorita in z zmago zadržal upanje na preboj v končnico (100:92).

Ljubljančan je prispeval dvojni dvojček (10 točk in 10 asistenc), za razliko od nedavne zmage nad Dallasom pa tokrat ni bil tako natančen pri metu iz igre, saj je od 14 poizkusov zadel le štiri. Na klubski večni lestvici je prehitel LeBrona Jamesa po številu zadetih trojk (366). Zaseda deseto mesto.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Srečanje je zaznamoval zadnji nastop Dwyana Wada v kultni dvorani Madison Square Garden. Navijači kratkohlačnikov so še zadnjič zaploskali zvezdniku s številko 3, ki bo po koncu sezone pomahal v slovo in končal bogato kariero. V New Yorku je bilo tako zelo čustveno.

''Obožujem igranje v tej dvorani,'' je priznal 37-letni zvezdnik, ko je še zadnjič zaigral v dvorani Madison Square Garden. Prvič jo je spoznal leta 2002 v dresu Villanove, skupno pa v njej odigral 44 tekem in v povprečju dosegal več kot 23 točk. Po koncu tekme mu je občinstvo skandiralo ''D-Wade, D-Wade'', nekdanji Dončićev soigralec Dennis Smith Jr. pa je Wada oklical za enega izmed treh najboljših branilcev vseh časov, kar se tiče strelskih sposobnosti v napadu.

Ljubitelji košarke iz New Yorka so še zadnjič spremljali gostovanje Dwyana Wada in se mu poklonili za vse dosežke na parketu. Foto: Reuters

Najboljši strelec dvoboja je bil Dion Waiters (28 točk), Hassan Whiteside se je izkazal s 17 točkami in 13 asistencami, Wade pa je dosegel 16 točk. Polovico je prispeval na začetku zadnje četrtine, ko je prispeval levji delež k delnemu rezultatu 8:0, s katerim je Vročica pobegnila gostiteljem. New York je izgubil še 14. v zadnjih 15 dvobojih. V njegovih vrstah je bil najbolj razpoložen Emmanuel Mudiay (24 točk).

Na zahodu znanih vseh osem potnikov

Aaron Gordon (levo) je bil najboljši strelec Orlanda, Darren Collison (desno) pa Indiane. Foto: Reuters Miami je z zmago zadržal osmo mesto vzhodne konference (38 zmag in 38 porazov), a mu je Orlando, s katerim ima slabši izkupiček v tej sezoni, tik za petami (38 zmag in 39 porazov). Sosed iz Floride je na krilih Aarona Gordona (23 točk, 10 skokov in 7 asistenc) ter Črnogorca Nikole Vučevića (19 točk) v gosteh strl odpor Indiane, za katero sta največ točk dosegla Darren Collison (24, 9 asistenc) in Hrvat Bojan Bogdanović (22, 7 skokov). Indiana si je že zagotovila nastop v končnici lige NBA, podobno velja na vzhodu še za Milwaukee, Toronto, Philadelphio in Boston, na zahodu pa je znanih že vseh osem potnikov v izločilni del.

Sacramento je po porazu s Houstonom tudi uradno ostal brez možnosti za napredovanje. V končnici bodo tako z zahodne konference zaigrali branilec naslova Golden State, Denver, Houston, Portland, Utah, Los Angeles Clippers, San Antonio in Oklahoma City. Dallas Mavericks Luke Dončića, ki bo danes ob 21.30 po slovenskem času gostoval v Oklahoma Cityju, je z 29 zmagami in 46 porazi na lestvici boljši le od Phoenixa.

Booker tokrat "le" do 48 točk:

Sonca so pod vodstvom Igorja Kokoškova priznale premoč Memphisu, a dobro namučila Grizlije, zlasti Devin Booker, ki je prispeval 48 točk in 11 asistenc. Pri gostiteljih sta blestela Litovec Jonas Valančiunas (34 točk - rekordni dosežek kariere in 20 skokov, od tega kar 11 v napadu) in Mike Conley (33).

Booker je tako za las ostal brez norega strelskega niza, v katerem bi trikrat zapored presegel mejo 50 točk. To je za zdaj v zgodovini ligi NBA uspelo le Wiltu Chamberlainu, Michaelu Jordanu, Elginu Baylorju in Kobeju Bryantu. Pri Phoenixu se je v tretji četrtini poškodoval št. 1 lanskoletnega nabora Deandre Ayton, ki je v 27 minutah dosegel 17 točk in 13 skokov.

Harden se je znesel nad Sacramentom

V pestrem večeru v ligi NBA, ki je v noči na nedeljo postregel z devetimi tekmami, je znova izstopal James Harden. Najboljši strelec tekmovanja je pomagal Houstonu do domače zmage nad Sacramento s kar 50 točkami. Dodal jima je 11 skokov in 10 asistenc, s tem pa poskrbel za že peti trojni dvojček v karieri, v katerem je dosegel vsaj 50 točk. Bradati as je iz igre zadel 13 od 31 metov, pri čemer je bil manj natančen z velike oddaljenosti, saj je za tri točke metal 7/23.

Izjemna predstava Hardena proti Sacramentu:

"Neverjetno je, kaj počne. To dela vsak večer. Premišljeval sem o tem, ali lahko to ponavlja iz tekme v tekmo, on pa to počne že tri leta zapored," je nad razigranim strelcem navdušen trener Mike D'Antoni. Harden je mejo 50 točk prestopil že devetič v tej sezoni.

Švicar Clint Capela je prispeval 24 točk in 15 skokov, Chris Paul je dodal 22 točk, pri gostih iz Kalifornije pa je bil najuspešnejši Srb Bogdan Bogdanović (24), ki ni zaigral v začetni peterki Kraljev. Buddy Hield je prispeval 21, novinec Marvin Bagley pa 20 točk.

Liga NBA, 30. marec

Lestvica

