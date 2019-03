Dončićev prijatelj, na katerem gradi Dallas prihodnost, v resnih težavah

Zvezdnik profesionalne košarkarske lige NBA Kristaps Porzingis se je znašel v težavah. Newyorška policija preiskuje njegovo morebitno vpletenost v škandal, ko naj bi pred dobrim letom dni v New Yorku domnevno posilil sosedo. To naj bi se zgodilo le nekaj ur po poškodbi kolena, zaradi katere ni odigral srečanja v ligi NBA že več kot leto dni.

Sedmi februar 2018 predstavlja enega najtežjih dni v karieri Kristapsa Porzingisa. Latvijski orjak, ki je takrat igral v življenjski formi in se spogledoval s krstnim nastopom na zvezdniškem spektaklu All Star, si je huje poškodoval koleno na dvoboju z Milwaukeejem. Okrevanje se je zavleklo, eden najboljših evropskih košarkarjev pa od takrat v ligi NBA še ni odigral dvoboja.

Medtem, ko se je spopadal s poškodbo, je sprejel pomembno odločitev in zamenjal klub. Iz New Yorka se je odpravil v Dallas, kjer je združil moči z Luko Dončićem, navijače teličkov pa že lep čas razganja od misli, da bodo lahko v novi sezoni spremljali mlada evropska asa skupaj na parketu.

Naj bi ji Latvijec plačal za molk?

Kristaps Porzingis ni odigral tekme v ligi NBA že 13 mesecev. Foto: Reuters Njegov povratek pa bi se lahko zavlekel, če bi se obtožbe njegove nekdanje sosede v zgradbi v Manhattnu izkazale za resnične. Po poročanju časnika New York Post se je Porzingis zapletel v odmeven škandal. Newyorška policija ga preiskuje zaradi domnevnega posilstva sosede. Zgodil naj bi se le nekaj ur po tem, ko si je Latvijec 7. februarja 2018 na srečanju proti Milwaukeeju strgal kolenske vezi na levi nogi in še isti trenutek končal sezono.

Center, visok kar 221 cm, naj bi tisti večer ob dveh zjutraj v svoj dom povabil sosedo, nato pa jo proti njeni volji prisilil v spolni odnos. Tako je newyorški policiji v četrtek, 13 mesecev po spornem dogodku, povedala njegova nekdanja soseda. Po poročanju časnika, ki se sklicuje na neimenovane pravosodne vire, naj bi pričevanje domnevne žrtve kljub pozni prijavi obravnavali kot verodostojno.

Organom javnega reda in miru je zaupala tudi podatek, da je s slovitim košarkarjem v zameno za molk razpravljala o prejemu 68 tisoč ameriških dolarjev, ki bi jih namenila za plačilo šolnine študija njenega brata, a naj bi Porzingis na to pozabil.

Porzingis ostro zavrača obtožbe, Cuban brez komentarja

Mark Cuban je Latvija pripeljal v Dallas v začetku leta 2019. Foto: Twitter Lastnik Dallasa Marc Cuban je bil o tem primeru obveščen še pred januarsko sklenitvijo dogovora o selitvi v Teksas. ''Zvezne oblasti so nam naročile, naj o tej stvari ne podajamo komentarja,'' je za newyorški časnik pojasnil bogati zaljubljenec v košarko, ki prihodnost Dallas Mavericks gradi na dveh evropskih znancih, 23-letnemu (krilnemu) centru Porzingisu in tri leta mlajšemu Ljubljančanu Dončiću.

Dobro obveščeni novinar ESPN Adrian Wojnarowski sporoča, da je klub New York Knicks o tem obvestil že pred meseci tako Dallas kot tudi vodstvo tekmovanja. Porzingisov odvetnik Roland G. Riopelle pojasnjuje, da se njegov klient zaveda obtožb in jih ostro zavrača. Konec prejšnjega leta so sprožili uradni postopek zaradi izsiljevanja s strani domnevne žrtve.

Latvijski orjak je v prejšnji sezoni pred poškodbo v povprečju za New York dosegal skoraj 23 točk na tekmo. Foto: Reuters

Zveneča januarska okrepitev Dallasa, ki naj bi v sezoni 2019/20 dvignila kakovostno raven teličkov in jim v tesnem sodelovanju z Dončićem pomagala do boljšega mesta na lestvici, se je tako znašla sredi škandala. Newyorška policija je sprožila preiskavo, Porzingis pa se je znašel v dodatnih težavah. V času, ki ga namenja čimbolj uspešni vrnitvi na parket in že dolgo trenira z novopečenimi soigralci, se bo moral spoprijeti še z obtožbami o posilstvu, ki so močno odjeknile v ZDA.