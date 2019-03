Prvaki klonili po podaljšku, Irving junak infarktne končnice v Bostonu #video

Po slovenskem obračunu v Miamiju se je v noči na soboto v ligi NBA odvilo šest obračunov. Kelti iz Bostona so tesno s 114:112 odpravili Indiano, Denver je proti Oklahomi vknjižil 51. zmago v sezoni in se na vrhu zahodne konference po številu zmag izenačil z aktualnimi prvaki, Golden State Warriors, ki so morali po podaljšku priznati premoč Minnesoti.

Boston se je v domači dvorani po izjemno izenačeni zadnji četrtini proti Indiani veselil 45. zmage v sezoni. Junak zmage Keltov je bil Kyrie Irving, ki je v zadnjem napadu tekme in pol sekunde pred koncem obračuna položil za vodstvo s 114:112 in zmago Bostona. Irving je bil s 30 točkami prvi strelec obračuna (11/22 met iz igre), Al Horford je za Boston dodal 19 točk. Pri Indiani je bil najučinkovitejši Bojan Bogdanović s 27 točkami, Thaddeus Young jih je pristavil 18. Boston in Indiana sta zdaj po številu zmag izenačena na četrtem oziroma petem mestu zahoda.

Akcija Irvinga za zmago Bostona:

Kyrie Irving fakes out the defense and puts home the game-winning bucket in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/lhYUqKQsYv — Boston Celtics (@celtics) March 30, 2019

Ekipa Portland Trail Blazers je doma s 118:98 premagala Atlanto Hawks, pri kateri je bil s 26 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami najboljši posameznik Trae Young, glavni tekmec odličnega slovenskega košarkarja Luke Dončića za naslov novinec sezone. Pri domačih pa je s 36 točkami blestel Damian Lillard.

Sedemintrideset točk Curryja ni bilo dovolj

Izjemno zanimivo je bilo tudi v Minnesoti, kjer so domači Timberwolves po podaljšku vzeli skalp prvakom iz Golden Stata. Dobrih 21 sekund pred koncem rednega dela je imel Dreymond Green za Warriors na voljo dva prosta meta, a je izkoristil le enega (3/4 prosti meti) in izid poravnal na 115:115. V zadnjem napadu je za Minnesoto sekundo pred koncem tekme poskusil še najboljši strelec Minnesote Andrew Wiggins (24 točk, devet skokov), a je bil nenatančen.

Tudi v podaljšku so odločili prosti meti. Minnesota je 41 sekund pred koncem vodila s 128:126, a je na drugi strani odgovoril prvi igralec srečanja Stephen Curry, ki je zadel dve trojki, zadnjo za izenačenje le 0,8 sekunde pred koncem dodatnega časa in videti je bilo, da se obeta nov podaljšek. A na drugi strani je sodnik Kevinu Durantu pol sekunde pred zadnjim piskom sirene dosodil domnevno osebno napako, Karl-Anthony Towns pa je izkoristil en prosti met in gostujočo ekipo popeljal do zmage.

Kevin Durant je bil osmoljenec srečanja v domači dvorani. Foto: Reuters

Le nekaj sekund pred tem je Durant po prejeti podaji iz avta zadel met za tri točke, ko je sodnik zapiskal prekršek, a koš ni bil priznan, ker so sodniki dosodili, da je bil prekršek storjen pred metom. "Neverjetno. Ujameš žogo, želiš metati, nad tabo je storjen prekršek - v vsaki ligi je to koš in prosti met," je odločitev komentiral trener prvakov Steve Kerr, ki je bil prepričan, da bi akcija morala prinesti štiri točke.

"Razočaran sem, kako smo izgubili nadzor nad tekmo in razočaran sem nad sojenjem ob koncu tekme," je dejal Kerr in priznal, da so se njihove težave začele prej, ko so v tretji četrtini zapravili vodstvo 14 točk izpred polčasa, ko je bilo 68:54 za goste. V tretji četrtini so košarkarji Golden Stata zadeli le pet od 20 metov in tudi oni so bili tisti, ki so na koncu izsilili podaljšek.

Curry je tekmo zaključil pri 37 točkah (11/19 met za 3), Durant je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (23 točk, 12 skokov).

Zaključek obračuna v Golden Statu:

Slovenska košarkarja v ligi NBA bosta znova na delu v nedeljo, ko bosta Miami Heat in Goran Dragić gostovala pri New York Knick, Dallas Mavericks in Dončić pa pri Oklahomi City Thunder.

