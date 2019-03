Šov največjega Dončićevega tekmeca, Dallas brez vročega Slovenca presenetil #video

Košarkarji Dallas Mavericks so brez Luke Dončića, ki je manjkal zaradi blažje poškodbe stegenske mišice, v gosteh presenetili Oklahoma City Thunder. Dragićev veliki tekmec v izboru za novinca leta, branilec Atlante Trae Young, se je izkazal na dvoboju z MIlwaukeejem in postal junak večera.

Košarkarji Dallasa so v nedeljo prispeli v dvorano Chesapeake Energy Arena razbremenjeni. Manjkal je Luka Dončić, ki je v tej sezoni najboljši strelec (21,1 točke na tekmo), podajalec (5,9 asistence) in skakalec (7,6 skoka) Dallasa, vodilni je tudi v statistični prvini ukradenih žog (1,1 na tekmo). Manjkal je tudi Tim Hardaway Jr.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Burke najboljši, Westbrook vedno bližje Magicu

Trey Burke je navdušil s 25 točkami. Iz igre je metal 10/18, za tri točke 4/8. Foto: Reuters Telički niso imeli ničesar izgubiti, nato pa zaigrali tako dobro in zrelo, da so prekrižali načrte gostiteljem in zmagali s 106:103. S 25 točkami je izstopal Trey Burke, ki je prispeval tudi osem asistenc, praznino zaradi neigranja mladega Ljubljančana so zapolnili tudi Jalen Brunson (18), Devin Harris (15) in nemški veteran Dirk Nowitzki (7 točk in v tej sezoni rekordnih 13 skokov), zmagoviti koš pa je dal center Dwight Powell (11 točk in devet skokov).

Pri gostiteljih, ki so si že zagotovili nastop v končnici lige NBA, nasmiha se jim osmo mesto na zahodu, so pričakovano največ točk dosegli Russell Westbrook (25 točk, 11 skokov in 11 asistenc – to je že njegov 30. trojni dvojček v tej sezoni), Paul George (27 točk in 11 skokov) ter novozelandski orjak Steven Adams (20 točk in 15 skokov).

Russell Westbrook je vknjižil nov trojni dvojček, a tudi prejel novo tehnično napako. Foto: Reuters

Westbrook je ob zvoku sirene zgrešil trojko za izenačenje, tako da je po vodi splavala zadnja priložnost za podaljšek. Ponovno se je na parketu prepiral s sodniki in prejel že 17. tehnično napako v tej sezoni. Raznovrstni zvezdnik Oklahome je dosegel že 134. trojni dvojček v karieri. Za drugouvrščenim na večni lestvici, to je sloviti Magic Johnson (138), zaostaja le še za štiri trojne dvojčke.

Carlisle prižgal rdečo luč Dončiću

Luka Dončić je prejel močan udarec v koleno in stegensko mišico na četrtkovem spektaklu v Miamiju. Goran Dragić bo naslednjič v ligi NBA na delu v noči na torek v Bostonu, isti večer pa bo Dallas gostil Philadelphio. Foto: Reuters Dvoboj med Oklahoma Cityjem in Dallasom se je začel ob 21.30 po slovenskem času, zato je bil to velik udarec za ljubitelje košarke na sončni strani Alp, saj se je obetala priložnost, da bi lahko lukamanijo v neposrednem televizijskem prenosu podoživeli v zgodnjih večernih urah, česar med sezono z redkimi izjemami niso bili vajeni. Žal je posegla vmes višja sila. Luka Dončić je v četrtek, ko je gostoval v Miamiju pri Goranu Dragiću pred dva tisoč slovenskimi navijači, prejel močan udarec v koleno, nato pa se je izkazalo, da je staknil poškodbo stegenske mišice.

O tem je spregovoril trener Rick Carlisle. ''Na tekmi v Miamiju je s kolenom zadel neposredno v koleno Derricka Jonesa Jr. Čutil je ogromno bolečino, a je zaradi adrenalina in dva tisoč slovenskih navijačev prejel dodatno energijo in lahko odigral dvoboj do konca, čeprav se ni mogel gibati po parketu po najboljših močeh,'' je pojasnil izkušeni strateg. Dončić bo do nadaljnjega počival, na parket pa se bo vrnil šele takrat, ko bo povsem nared za vrhunske napore. V soboto ni mogel opraviti polnega treninga v Dallasu.

Trae Young dvignil na noge Atlanto

V uvodni nedeljski tekmi je Atlanta, pri kateri v zadnjih mesecih blesti Dončićev stanovski kolega med vročimi novinci Trae Young, po podaljšku (136:135) premagala vodilni klub v tej sezoni, Milwaukee Bucks. Young je prispeval 12 točk in 16 asistenc (njegov rekord v ligi NBA znaša 17 asistenc). V zadnjih štirih napadih je najprej prispeval dve asistenci, nato pa dosegel zadnje štiri točke za Atlanto, tudi koš ob zvoku sirene, ki je poskrbel za veliko slavje domačih navijačev.

Izjemna predstava Traeja Younga v končnici tekme in zmagovit koš ob zvoku sirene:

Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Justin Anderson s 24. Po 23 sta jih dodala še John Collins in Alex Len, pri Milwaukeeju pa je bil ob odstotnosti Giannisa Antentokuompa najbolj razpoložen Sterling Brown s 27 točkami.

Atlanta je po premoru, ki je sledil zaradi tekme All Star, dobila kar 9 od 20 tekem. Na dvoboju proti Milwaukeeju, ki je v uvodni četrtini zadel kar 10 trojk, je zaostajala že za 23 točk.

Lestvica

