LeBron James in Luka Dončić: Nasvidenje jeseni

"Če ne bi bilo na tribunah dva tisoč Slovencev, v nasprotni ekipi pa Gorana Dragića, dvomim, da bi Luka po udarcu v mišico nad kolenom še naprej igral," nam je pred dnevi ob komentiranju slovenskega dvoboja na tekmi Dallas-Miami dejal selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović. Izraz na obrazu 20-letnega Ljubljančana res ni bil povsem nedolžen. Tudi trener teksaškega moštva Rick Carlisle je po tekmi priznal, da so bile Dončičeve gibalne zmožnosti omejene. Že prvi pregled je sicer ovrgel sume na resnejšo poškodbo, vseeno pa je zaradi otekline (udarec v mišico nad kolenom) Luka izpustil zadnji Dallasovi tekmi.

Foto: Getty Images Še pet tekem

Do konca rednega dela, s čimer se bo zanje končala tudi sezona, čaka košarkarje Dallasa še pet tekem. Že v noči na četrtek se bodo pomerili z Minnesoto, sledita tekmi z Memphisom, nato dvoboj z najslabšo ekipo zahoda Phoenixom in 11. aprila v zadnjem dejanju sezone še teksaški obračun s SA Spurs. Z Dončićem ali brez njega? "Ne bomo silili, ne bomo hiteli. Če ne bo povsem zdrav, ne bo igral," odgovarja trener Carlisle, ki kajpak ne želi tvegati dodatne poškodbe svojega prvega zvezdnika, predvsem v položaju, ko Dallas nima več možnosti za preboj v končnico lige NBA.

Novinec leta?

Ne glede na to, ali bo Dončić, ki je na 70 tekmah v povprečju dosegal 21,1 točke, 7,6 skoka in 5,9 asistence, v preostanku sezone še igral, pa ostaja prvi kandidat za novinca leta. Njegovo lovoriko pravzaprav ogroža le Atlantin zvezdnik Trae Young, ki blesti v zadnjem mesecu, njegovo povprečje pa znaša 18,9 točke, 8 asistenc in 3,6 skoka. Da bi moral novinec leta postati prav on, so v zadnjem obdobju zatrdili Blake Griffin, Donovan Mitchell in Kyle Kuzma. Med tiste, ki vračajo žogico in izpostavljajo Dončića, pa se je zdaj vključil še Ben Simmons.

Foto: Reuters

Konec sezone za Jamesa

Dončića je med sezono večkrat javno pohvalil tudi eden največjih zvezdnikov lige LeBron James, ki je po prvem medsebojnem srečanju slovenskemu mladeniču poklonil podpisan dres. Tudi on se te dni ubada z zdravstvenimi težavami (poškodba prepone), le da v njegovem primeru dvomov o nastopu na zadnjih tekmah sezone ni več. Trener LA Lakers Luke Walton, ki je ostal pod pragom končnice, je tako že izjavil, da na številko 23 v tej sezoni ne računa več, saj ne želi tvegati poslabšanja stanja.

Space Jam 2 namesto SP 2019

James, ki je prvič po letu 2006 ostal brez končnice, je že zavrnil tudi možnost nastopa na septembrskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, na katerem bodo Američani pod vodstvom trenerja Gregga Popovicha poskušali podaljšati niz neporaženosti na velikih tekmovanjih. LeBron pojasnjuje, da njegovo telo potrebuje počitek, obenem pa ima v načrtu tudi snemanje drugega dela igrano-animiranega filma Space Jam 2. Film, ki je nadaljevanje hita, v katerem je leta 1996 blestel Michael Jordan, naj bi sicer luč sveta ugledal šele leta 2021. Je pa James omenil možnost vrnitve v ameriško reprezentanco na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020.