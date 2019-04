Dragićevi zapravili napad za zmago in stojijo na tankem ledu

Na vzhodu lige NBA poteka krčevita borba za zadnje tri vstopnice za končnico, a je videti, da so se vrata Miamiju Gorana Dragića po porazu proti Toronto Raptors zaprla. Moštvo s Floride je imelo priložnost, da v zadnjem napadu rednega dela pride do zmage, a jo je zapravilo, v poldaljšku pa so bili gostitelji bolj zbrani. Dallas bo v Memphisu igral brez Luke Dončića, ki ne skriva navdušenja nad zadnjim uspehom Crvene zvezde v ligi ABA.

Košarkarji Miamija so v nedeljski matineji, ki se je v Torontu začela ob 12. uri po tamkajšnjem času (v Sloveniji pa ob 18. uri), iskali pot do zmage, ki bi jih zadržala v borbi za končnico.

Prvo četrtino je Miami dobil s 26:25, Dragić pa je prispeval dve točki. Prav tako je šel z nasmehom na obrazu na odmor, saj je njegovo moštvo vodilo s 57:50.

Gostitelji so košarkarje s Floride v tretji četrtini ujeli in v zadnjo vstopili z rezutlatom 78:79. V napeti končnici rednega dela tekme je imel Miami v zadnji desetih sekundah priložnost, da pride do zmagovitega koša, vendar so košarkarji preveč komplicirali in sledilo je pet minut dodatne igre.

Košarkarji Toronta so v podaljšku imeli bolj mirne roke in živce ter prišli do 57. zmage, s katero bodo v končnico vstopili kot druga ekipa na vzhodu.

Kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017 je v 38 minutah dosegel devet točk (met iz igre 4-12 ) ter v statistiko vpisal še šest asistenc in pet skokov.

Če bodo Detroit Pistons v noči na ponedeljek premagali Charlotte, in Brooklyn Nets Indiano, potem bo Miami tudi uradno ostal brez možnosti za nastop v končnici. Trenutno je na devetem mestu z zmago manj od Detroita in dve od Brooklyna.

Miami bo do konca sezone doma igral še proti Philadelphii in prav Brooklynu.

Dončić ne skriva simpatij do Beograjčanov

Dallas je na gostovanje k Memphisu, proti kateremu je ostal praznih rok na nedavni tekmi pred domačim občinstvom, odpotoval zelo oslabljen. Dvoboj bo preskočil tudi najboljši strelec, skakalec in asistent teličkov Luka Dončić. Klub je navedel, da se je mladi Ljubljančan na seznamu poškodovanih za srečanje znašel zaradi poškodbe stegenske mišice. Navijači, ki so se v mesto, kjer je pokopan kralj rock'n'rolla Elvis Presley, odpravili prav zaradi mladega slovenskega zvezdnika, bodo tako prisiljeni spremljati srečanje brez glavnega ljubljenca.

ZVEZDA🔴⚪️ — Luka Doncic (@luka7doncic) April 6, 2019

V soboto ni skrival navdušenja nad uspehom beograjske Crvene zvezde, za katero stiska pesti že od mladih let. Rdeče-beli so v polfinalu lige ABA izločili večnega tekmeca Partizan in se uvrstili v sklepno dejanje regionalne košarkarske lige. Tekmeca bodo izvedeli danes, ko se bosta v odločilni tretji polfinalni tekmi v Zagrebu udarila Cedevita in Budućnost.

Dallas lahko ujame Memphis, a ...

Luka Dončić bo, kot kaže, izpustil še drugo zaporedno tekmo proti Memphisu. Foto: Getty Images Dvoboj med Dallasom in Memphisem bo odločal o razporedu ekip pri dnu zahodne razpredelnice, kjer je za zdaj v tesni prednosti Memphis (razmerje 32 zmag – 47 porazov).

Dallas bi se z morebitno zmago izenačil (do danes je zbral 31 zmag in 48 porazov), a so mnogi prepričani, da se je na gostovanje odpravil v oslabljeni postavi (med drugimi manjka tudi Nemec Maxi Kleber), ker želi namerno na lestvici zaostati za Memphisom in si s tem pridobiti boljše izhodišče za višje mesto na naboru.

Telički bodo do konca sezone odigrali le še tri tekme. Po gostovanju v Memphisu bodo v noči na sredo pred domačim občinstvom gostili Phoenix Suns, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, dan pozneje pa gostovali pri sosedih iz San Antonia, udeležencih končnice lige NBA.