Dragić mora nujno zmagati

Štiri tekme pred koncem rednega dela lige NBA je Miami Gorana Dragića na devetem mestu vzhodne konference. Z Brooklynom in Orlandom, ki imata tekmi več, se poteguje za končnico in tokrat gostuje pri odpisani Minnesoti. Na delu sta tudi Brooklyn, ki gostuje pri Milwaukeeju, in Orlando, ki gosti Atlanto. V ognju je tudi že zdavnaj odpisani Dallas, ki z Luko Dončićem gosti Memphis.