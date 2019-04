Prvaki brez težav, kje so meje za vročega Grka? #video

V noči na petek so bile v ligi NBA na sporedu le tri srečanja. Branilci naslova, košarkarji Golden State Warriors so znali izkoristiti odsotnost glavnih zvezdnikov Los Angeles Lakers, v Mestu angelov so zmagali 108:90. Sacramento Kings so odpravili Cleveland Cavaliers, veliki derbi vzhodne konference med v tej sezoni izjemnima, Philadelphio 76ers in Milwaukeejem je pripadel Bucksom, ki so se tako utrdili na prvem mestu vzhoda.

Milwaukee, ki je z 58 zmagami in 20 porazi, prepričljivo vodilna ekipa vzhoda, je na derbiju s 128:122 ugnala Philadelphio. Junak zmage na gostovanju pri 76ers je bil Grk Giannis Antetokounmpo. Ustavil se je pri 45 točkah (10/15 za 2, 3/7 za 3 16/21 prosti meti), 13 skokih, šestih podajah in petih blokadah. Grški košarkar je postal prvi NBA igralec, ki mu je uspelo na eni tekmi doseči 45 točk, 10 skokov, 5 podaj in tri trojke. Na drugi strani za Antetokounmpojem ni preveč zaostajal Joel Embiid, ki je vknjižil trojni dvojček (34 točk, 13 skokov, 13 podaj).

Nora predstava Antetokounmpoja:

V Sacramentu so se pomerili že odpisani domači Kralji in Cleveland. Obe ekipi sta v boju za končnico že odpisani, Sacramento je v vzhodni konferenci, kjer je že vse odločeno, deveti, Cavaliers so na zahodu predzadnji. Manj zmag od Clevelanda imata v tej sezoni le Phoenix in New York. Košarkarji Sacramenta so na domačem parketu vknjižili 38. zmago v sezoni, Cleveland so porazili s 117:104. Buddy Hield je bil s 23 točkami prvi strelec srečanja Jordan Clarkson je vknjižil točko manj.

Bolnišnica pri LA Lakers

LeBron James ima težave s poškodbo. Foto: Reuters Podobno ni o ničemer odločala tudi tekma v Los Angelesu med Lakers in prvaki iz Golden Stata. Lakers so nastopili zelo oslabljeni, saj so zaradi težav s poškodbami manjkali prvi zvezdnik LeBron James, Kyle Kuzma, Brandon Ingram in Lonzo Ball. Golden State tako ni imel večjih težav, že v prvi četrtini so Warriors napravili ogromno razliko, Jezerniki pa so v prvi četrtini zmogli le 12 točk. Tudi v nadaljevanju so gostje narekovali ritem igre, na koncu so slavili s 108:90. Prvi strelec pri zmagovalni ekipi je bil DeMarcus Cousins (21 točk, 10 skokov), Jonnathan Williams je za Lakers dosegel 17 točk in 13 skokov.

V zahodni konferenci so znane že vse ekipe, ki bodo nastopile v končnici. To so Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, v vzhodni pa Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Boston Celtics in Indiana Pacers. Možnosti za preboj med osem imajo na vzhodu še Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Orlando Magic, Miami Heat in Charlotte Hornets.

Lestvica: