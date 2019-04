Dragić bo z budnim očesom gledal, kaj se dogaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav Miamiju Gorana Dragića za zdaj najslabše kaže v boju za končnico v vzhodni konferenci. Za osmim mestom, na katerem so Detroit Pistons in Brookyln Nets zaostaja za zmago.

Slednji bodo aktivni že danes ob 23. uri, ko bodo gostovali pri Milwaukeeju, ki si je že zagotovil prvo mesto na vzhodu kakor tudi med vsemi v ligi NBA. Ponoči bodo na delu še košarkarji Chicaga in Philadelphie.

Zato pa bo zanimivo že v nedeljo popoldne, ko bo Dragić z Miamijem gostoval pri Toronto Raptors, ki bi lahko na tej tekmi spočil nekatere košarkarje, saj je jasno, da bo po 82. tekmah zasedel drugo mesto v vzhodni konferenci.

V nedeljo zvečer bodo na parket prav tako stopili košarkarji Detroita in Brooklyna, ko bomo dobili kakšen nov odgovor, najverjetneje pa ne še dokončnega glede potnikov z vzhoda v končnico. S prvim ima Miami v tej sezoni izenačen medsebojni izkupiček - oba kluba sta zmagala po dvakrat -, zato pa je moštvo s Floride dvakrat na treh tekmah premagalo Brooklyn, s katerim se bo pomerilo še enkrat in to v zadnji tekmi rednega dela sezone.

Lestvica: