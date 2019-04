Ameriški superzvezdnik v družbi Dragića odplesal zadnji ples #video

"Hvala, ker ste plesali z mano," se je v zadnjem govoru ob koncu kariere s solzami v očeh soigralcem in navijačem zahvalil ameriški košarkarski velikan Dwyane Wade. Soigralec in prijatelj Gorana Dragića se je po 16 letih v ligi NBA odločil, da ima dovolj, od parketa pa se je poslovil s trojnim dvojčkom proti Brooklynu. Wada so zadnjič na parketu pospremili tudi LeBron James, Barack Obama in Bill Clinton, posebno zahvalo pa je od 37-letnega veterana dobil tudi Dragić.

"Vedno sem delal stvari, kot sem sam želel, naj so bile dobre ali slabe. Počel sem, kot sem čutil, da je najbolje zame in za mojo družino. Zdaj čutim, da je čas, da vas povabim, da me podprete na mojem zadnjem plesu v moji zadnji sezoni," je pred začetkom letošnje sezone po dolgem premisleku in le dober mesec pred začetkom sezone sporočil Dwyane Wade. Zdaj je konec. Velikan ameriške košarke se je v Brooklynu, kjer je Miami izgubil, poslovil od profesionalne kariere.

Da ekipa Miami Heat ne bo nastopila v končnici, je postalo jasno v noči iz torka na sredo, ko je četa Erika Spoelstre, kljub zmagi nad Philadelphio, ostala brez uvrstitve med najboljših osem. Miami je pred tem izgubil štiri zaporedne tekme in je tako zapravil možnosti za preboj med najboljših osem. S tem se je (predčasno) zaključila tudi košarkarska pot 37-letnega ameriškega zvezdnika.

Slovo s trojnim dvojčkom

Wade se je od domačega Miamija poslovil že v noči na sredo, ko so Heat na domačem parketu ugnali Philadelphio, ameriški veteran pa je bil s 30 točkami prvi strelec tekme. Igrišče je zapustil minuto in dve sekundi pred koncem tekme, ob bučni podpori občinstva pa je najprej objel sina Zaira, ki je tekmo preživel na klopi Miamija. Ob koncu tekme so ga soigralci počastili z dresi z njegovim imenom, Wade pa je držal dres z napisom Hank v čast enega izmed svojih agentov, nato je nosil še dres z imenom enega izmed svojih sinov.

Slovo v Miamiju, foto: Reuters:

Zadnje atome moči je Wade prihranil za tekmo v Brooklynu, kjer se je poslovil tako, kot zna le on - s trojnim dvojčkom (25 točk, 10 asistenc in 11 skokov). Na njegovi zadnji tekmi so ga pospremili tudi velikani košarke LeBron James, Carmelo Anthony in Chris Paul. "Skupaj sva začela to pot, najino prijateljstvo je veliko večje od košarke. Tega nisem mogel zamuditi. Vesel sem, da sem tu. Wade je ogromno prispeval h košarki, je eden najboljših košarkarjev. V čast mi je, da sem z njim preživel štiri leta," je bil ob spremljanju zadnje tekme ganjen James.

LeBron James: (Wade) has given so much to this game, one of the best players we’ve seen in this game from as soon as he came out of Marquette, and it was an honor for me to be alongside him for 4 yrs and also be his brother for the last 16 yrs of my career pic.twitter.com/kktvRYIDDA — Michael Scotto (@MikeAScotto) April 11, 2019

Naval čustev je ob zadnjih košarkarskih taktih prevzel tudi Wada. "Šestnajst let je bilo veliko več, kot sem pričakoval. Bilo je veliko potovanj in veselja. Zelo sem hvaležen in upam, da sem s svojo kariero navdihnil koga, da naredi tisto, za kar mu drugi pravijo, da ni zmožen," je povedal po koncu zadnje tekme. Ganjen je bil tudi trener Miamija. "Zadnji dve noči sta bili zame in za našo ekipo res nekaj posebnega. Veš, da te imamo radi," je ob slovesu v garderobi Wada nagovoril Spoelstra.

Poklon Obame in Clintona, ganjen tudi Dragić

Na predzadnji tekmi v Miamiju, ki se je zaradi slovesa košarkarskega velikana v Miamiju začela s približno polurno zamudo, se je Wadu prek videosporočila poklonil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, dan pozneje se mu je na Twitterju zahvalil še Bill Clinton.

Congrats @DwyaneWade on a storied career. It’s been a joy to watch your sportsmanship and skill on the court and your compassion and leadership off the court. I’m looking forward to your next chapter. But please, let’s just stay off the scorer’s tables for now... #OneLastDance pic.twitter.com/TE2WwAHq83 — Bill Clinton (@BillClinton) April 10, 2019

Ob glasnem skandiranju navijačev je nato Wade s solzami v očeh nagovoril svoje privržence. "Ne boste me spravili v jok. Rad vas imam. Zelo sem hvaležen za ta trenutek in celotno zadnjo sezono. To leto se je večina stvari vrtela okoli mene, a rad bi se zahvalil vsem soigralcem, trenerju in štabu. Hvala, da ste plesali z mano, hvala za vašo potrpežljivost in prijaznost. Vedno boste moji bratje," se je Wade v čustvenem govoru zahvalil soigralcem in ob tem nagovoril vsakega izmed njih, med njimi tudi "the Dragona" Gorana Dragića, ki je dve sezoni preživel ob boku ameriškega košarkarja.

In kaj bo zlati slovenski kapetan ob slovesu 37-letnega Chicažana najbolj pogrešal? "Vse. Najino prijateljstvo, njegovo igro, kako se zna povezati z navijači v vsakem mestu. Ob vsakem njegovem nastopu sem imel kurjo polt, saj navijači preprosto ponorijo. Najtežje bo zagotovo to, da ga ne bo več z nami, saj je izjemen človek in soigralec, ki ga moraš imeti rad," s pohvalami na račun Wada ni skoparil Dragić.

Wade in Dragić sta v Miamiju stkala posebno prijateljstvo. Foto: Getty Images

Največji dosežki Dwyana Wada: 3-krat prvak lige NBA (2006, 2012, 2013)

MVP finala lige NBA (2006)

13-kratni udeleženec tekme All-Star (2005-2016, 2019)

MVP tekme All-Star (2010)

zlata in bronasta olimpijska medalja z reprezentanco ZDA

bronasta kolajna s svetovnega prvenstva

1.054 tekem in več kot 23 tisoč točk

Stotriindevetdeset centimetrov visoki branilec je košarkarsko pot začel v Miamiju, kamor je prišel leta 2003, na Floridi pa je preživel naslednjih 13 sezon. Leta 2006 je prvič osvojil šampionski prstan, takrat je postal tudi MVP finalne serije, ko je Miami po zaostanku v zmagah z 0:2 napravil preobratu. Kasneje sta se mu v klubu pridružila še Chris Bosh in James, s katerima je tvoril veliko trojko, ki se je leta 2012 in leto kasneje razveselila naslova prvakov lige NBA. V sezoni 2008/09 je v povprečju dosegel več kot 30 točk na srečanje.

Postal je prvi košarkar, ki je pri 193 centimetrih vknjižil sto blokad v eni sezoni, prav tako je edini, ki je v eni sezoni dosegel dva tisoč točk, 500 podaj, sto ukradenih žog in sto blokad. V ligi NBA je igral 17 sezon, 15 jih je preživel v Miamiju, na kratko pa se je podal tudi v rodni Chicago in Cleveland. Števec se je po današnjem obračunu ustavil pri 1.054 odigranih tekmah, od česar jih je kar 908 začel v prvi peterki. V 17 sezonah je skupno dosegel 23.165 točk, tudi v svoji zadnji sezoni pa je bil s povprečjem 14,9 točke na tekmo eno izmed glavnih orožij moštva s Floride.

