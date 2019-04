"Luka Dončić lahko meče, kolikor želi"

Grk Giannis Antetokounmpo je prvi kandidat za najkoristnejšega igralca lige. Slovenec Luka Dončić je prvi v boju za priznanje za novinca leta. Nemec Dirk Nowitzki je bil ob slovesu deležen spoštovanja, kakršnega niso bili mnogi velikani tega športa. In še bi lahko naštevali … Neki novi časi. Odnos Američanov do Evropejcev v ligi NBA se je drastično spremenil. Na to je v pogovoru za hrvaški časnik Večernji list opozoril tudi eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Toni Kukoč.

"Naša generacija se je morala najprej dokazovati v Evropi in nato še v ligi NBA. Dražen Petrović, Dino Rađa, Vlade Divac. To so igralci, ki so odpirali vrata. V nas so trenerji iskali slabosti, nihče pa ni uveljavljal naših dobrih plati. Celo Dražen je naletel na velikega evroskeptika Ricka Adelmana, zato je moral v drugem klubu dokazovati, da spada med 15 najboljših v ligi," v pogovoru s priznanim novinarjem Draženom Brajdićem razmišlja Kukoč.

"Dončić ima vsa pooblastila"

V tem kontekstu je 50-letni Dalmatinec, ki je bil v Evropi trikrat klubski prvak s splitsko Jugoplastiko, v ligi NBA trikrat s Chicagom, za piko na i pa se lahko pohvali tudi z naslovi evropskega in svetovnega prvaka na reprezentančni ravni, omenil Luko Dončića. Ljubljančana, ki je v preteklih mesecih ob slovesu od priponke najstnika navduševal v dresu Dallasa in ki stoji na čelu vrste kandidatov za novinca leta, je resda pohvalil, a vendarle osvetlil tudi drugačno vlogo v krstni sezoni.

"Jaz sem se moral dve leti dokazovati in se boriti minute. Za Nowitzkega pa se je že po prvem letu govorilo, da lahko dela, kar želi, da mora imeti od 15 do 20 metov. Jaz sem jih lahko imel, če je bil moj odstotek zadetih metov 80-odstoten. Še boljši status ima Dončić, ki ima že kot novinec vsa pooblastila. Lahko meče, kolikor želi. No, vidi pa se, da je za njim nekaj evroligaških sezon in da fant ne ve, kaj je strah," je poudaril Kukoč, ki se strinja, da bo prav Luka izbran za novinca leta.

Foto: Reuters

Hiša slavnih?

A čeprav Toni velja za enega največjih evropskih košarkarskih virtuozov, ki je pečat pustil tudi v ligi NBA, pa na vstop v hišo slavnih še čaka. Tudi letos je ostal pred pragom. Med drugimi je prednost dobil njegov nekdanji reprezentančni soigralec Vlade Divac. Ob to se je pred dnevi obregnil tudi Scottie Pippen. "Zasluži si mesto v hiši slavnih," je poudaril.

Kaj pa o tem meni Kukoč? "Kaj naj vam rečem … Verjetno se bo nekega dne, v prihodnjih desetih letih, nekdo vendarle spomnil tudi name. Še celo Pippen je negodoval in se vprašal, ali so pozabili name," je na to temo v pogovoru za omenjeni hrvaški časnik dejal nekdanji jugoslovanski in hrvaški reprezentant.