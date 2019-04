Prvaki na krilih Curryja končnico začeli z zmago, vroče v Torontu

Po 177 dneh rednega dela lige NBA in 1.320 odigranih tekmah se je danes v ligi NBA začela končnica, po koncu katere bo znan nov prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prvaki Golden State Warriors so s 121:104 odpravili Clipperse, Orlando je v Torontu do zmage s trojko najboljšega strelca D. J. Augustina prišel štiri sekunde pred koncem rednega dela.

Košarkarji Golden State Warriors so branjenje naslova začeli z zmago s 121:104. Velik del posla so opravili v prvih dveh četrtinah, na odmor so se odpravili s 13 točkami prednosti. Gostje iz Kalifornije so do zadnjega vodstva na tekmi prišli v začetku drugega dela, ko so izničili zaostanek 11 točk, a nato je Golden State strnil vrste in vodstva ni več prepustil iz rok.



Ob zmagi je bil najbolj razpoložen zvezdnik Stephen Curry, ki se je ustavil pri 38 točkah, za dvojni dvojček pa dodal še 15 skokov. Kevin Durant je prispeval 23 točk. Pri LA Clippersih sta bila s 26 oziroma 25 točkami najbolj učinkovita Montrezl Harrell in Lou Williams.

Augustin preprečil podaljšek

Prednosti domačega terena pa niso vknjižili košarkarji Toronta, ki so v izdihljajih srečanja izgubili z Orlandom (101:104).

Gostje so si v drugi četrtini nabrali nekaj prednosti in ob polčasu vodili za osem, ob koncu tretje četrtine sta bili ekipi skorajda poravnani, kar je obetalo dramatičen zaključek.

Veselje D. J. Augustina ob zmagovitem košu Orlanda. Foto: Reuters

Skoraj 20.000 gledalcev v Scotiabank Areni ga je res videlo. Ko je že kazalo, da bi se tekma lahko zavlekla v podaljšek, je slabe štiri sekunde pred koncem D. J. Augustin zadel trojko in postavil končnih 104:101 za Orlando. Augustin je bil s 25 točkami najboljši strelec gostujočega moštva, pri domačih sta se Kawhi Leonard in Pascal Siakam podpisala pod 25 oziroma 24 točk.

Tudi druga tekma bo na terenu Toronta.

Brooklyn presenetil Philadelphio

Prvo tekmo konferenčnega četrtfinala med Philadelphio in Brooklynom so dobili Nets, ki so zmagali s 111:102 in so tako dosegli tretjo zmago nad 76ers na petih medsebojnih tekmah v tej sezoni. Pri Brooklynu je bil najbolj učinkovit D'Angelo Russell s 26 točkami, pri Philadelphii je Jimmy Butler dosegel 36 točk.

Liga NBA, konferenčni četrtfinale, 13. april:

