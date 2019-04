Ni končnice z LeBronom, ni službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipe severnoameriške košarkarske lige Los Angeles Lakers ne trenira več Luke Walton, je sporočilo vodstvo in dodalo, da je bila prekinitev pogodbe sporazumna. Walton, nekdanji igralec Lakers, je bil trener ekipe od leta 2016. Že tretjo sezono se Lakers niso uvrstili v zaključne boje za prvaka.

Ekipa Lakers, s 16 naslovi prvaka druga najuspešnejša v zgodovini NBA takoj za Boston Celtics, se v tej sezoni ni uvrstila v končnico, čeprav je zanjo prvič nastopal zvezdnik LeBron James; pogodbo je podpisal pred desetimi meseci.

Los Angeles je sicer solidno začel sezono in je imel ob božični zmagi nad prvaki lige Golden State Warriors 20 zmag in 14 porazov, po poškodbi Jamesa, ki se je pozneje sicer vrnil, pa je šlo le še navzdol in ekipa je sezono končala s 37 zmagami ter 45 porazi.

Že v torek je z mesta predsednika odstopil nekdanji legendarni igralec NBA Magic Johnson.

