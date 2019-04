Dragić še ne ve, ali bo vztrajal pri Miamiju

Za slovenskega NBA-jevca Gorana Dragića in njegov Miami Heat se je sezona v NBA končala s sredinim porazom pri Brooklyn Nets. Ljubljančan ima z Vročico pogodbo še za eno sezono, a lahko od nje odstopi in postane prost igralec. "Če bi bila to lahka odločitev, bi jo verjetno že sprejel. Sledili bodo pogovori z družino in agentom," je po zadnji tekmi sezone o tem, ali bo vztrajal v Miamiju, dejal 32-letni košarkar.