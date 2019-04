Kaj imajo skupnega Dončić, Dragić in James? #video

Po 177 dneh rednega dela lige NBA in 1.320 odigranih tekmah se bo danes v ligi NBA začela končnica, po koncu katere bo znan nov prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prvič po letu 2015 med najboljšimi 16 ekipami in košarkarji ni največjega košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa, ki se je moral z Los Angeles Lakersi posloviti po prvem delu. Play-off pa bo na žalost minil tudi brez slovenske udeležbe, saj sta Dallas Luke Dončića in Miami Gorana Dragića ostala brez mesta med najboljšimi 16 moštvi.

Zadnje tekme rednega dela sezone so dale dokončne odgovore o parih v prvem krogu končnice lige NBA, kot zadnji so si nastop med najboljšimi 16 ekipami priborili košarkarji Detroita. Zdaj je čas za končnico, ki bo po koncu finala v začetku junija, dala odgovor, kdo bo v zrak dvignil pokal Larryja O'Briena, ki nosi ime po nekdanjem komisarju lige NBA. A pot do tja je še dolga, ekipe bodo danes začele boj v konferenčnih četrtfinalih.

ZAHODNA KONFERENCA:

Golden State Warriors (1) – Los Angeles Clippers (8) 13. november: LA Clippers : Golden State Warriors 121:116*

24. december: Golden State Warriors : LA Clippers 129:127

19. januar: LA Clippers : Golden State Warriors 94:112

8. april: Golden State Warriors : LA Clippers 131:104

Prvaki so kljub nekaterim nihanjem v rednem delu lige prvi del sklenili na prvem mestu zahoda. Na 82 tekmah so slavili 57-krat, med drugim so dobili tudi tri medsebojne obračune z nasprotniki v četrtfinalu konferenčnega finala. Clippersi so dobili le prvo medsebojno tekmo po podaljšku v začetku novembra. Bojevniki so v rednem delu sicer podrli tudi neslavni rekord, saj so kar na osmih tekmah izgubili z razliko 20 ali več točk, kar se ni zgodilo še nobenim aktualnim prvakom v ligi NBA.

Najboljše predstave Curryja v rednem delu lige:

Golden State čaka, vsaj na papirju, lahka naloga, saj Clippersi v tej sezoni ne blestijo. Na 82 tekmah so slavili 48-krat. A kljub slabšim predstavam so košarkarji Los Angelesa dobili največ tekem v ligi NBA, ki so bile odločene v zaključku obračunov. Prvaki bodo v končnici zagotovo največ stavili na prvega zvezdnika ekipe Stephena Curryja, ki je s povprečjem 27,3 točke na tekmo prvi strelec ekipe, pri Clippersih je najučinkovitejši Tobias Harris z 20,9 točke na obračun.

Denver Nuggets (2) – San Antonio Spurs (7) 27. december: SA Spurs : Denver Nuggets 111:103

29. december: Denver Nuggets : SA Spurs 102:99

5. marec: SA Spurs : Denver Nuggets 104:103

4. april Denver Nuggets : SA Spurs 113:85

Denver ima za sabo odličen prvi del sezone, ki ga je sklenil na drugem mestu zahoda. Nuggetsi so redni del končali pri 54 zmagah in 28 porazih, v polnem sijaju je zablestel Nikola Jokić, ki je z 20,1 točke prvi strelec ekipe. Z Jamalom Murrayem blestita pri asistencah, Jokić v povprečju kar 30-krat na tekmo uspešno poda do Murraya, ki je drugi strelec Denverja.

Nikola Jokić v tej sezoni blesti. Foto: Getty Images

Na drugi strani je San Antonio prvič po sezoni 1997/98 sezono odprl brez vsaj enega izmed trojice Tim Duncan, Manu Ginobili in Tony Parker in je tako začel novo obdobje kluba. Spursi so z 22. zaporedno uvrstitvijo v končnico podrli rekord, na štirih medsebojnih tekmah z Denverjem so bili polovično uspešni, na 82 tekmah v sezoni pa so tako kot Clippersi zmagali 48-krat. Spursi v končnici zagotovo največ stavijo na prva strelca ekipe, LaMarcusa Aldridga in DeMara Rozana.

Portland Trail Blazers (3) – Oklahoma City Thunder (6) 5. januar: Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 109:111

23. januar: Oklahoma City Thunder : Portland Trail Blazers 123:114

12. februar: Oklahoma City Thunder : Portland Trail Blazers 120:111

8. marec: Portland Trail Blazers : Oklahoma City Thunder 121:129*

Portland je redni del končal s 53 zmagami, s čimer so Blazersi večino sezone Golden Statu parirali v boju za prvo mesto na zahodu, odlično serijo so imeli v začetku februarja, ko so si s serijo 10-3 trdno zagotovili mesto med prvo osmerico. Velik minus za Portland pred začetkom končnice proti Oklahomi, s katero v rednem delu niso slavili niti enkrat, je zagotovo poškodba prvega centra ekipe Jusufa Nurkića, ki si je 25. marca grdo zlomil nogo in zaključil sezono. Portland zdaj vse upe polaga v prvega strelca Damiana Lillarda, ki je odličen v igri "pick and roll" in je s 25,8 točke na tekmo prvi strelec moštva.

Jusuf Nurkić je zaradi dvojnega zloma noge že sklenil sezono. Foto: Reuters

Zelo razburljiv redni del je tudi za Oklahomo, ki je v prvem delu sezone doživela ogromno nihanja, a Oklahoma, ki ima v tej sezoni stoodstotni izkupiček proti Portlandu, verjame v preboj med najboljše ekipe lige. Vlečna konja ekipe bosta tudi v končnici zagotovo Paul George (28 točk na tekmo) in Russell Westbrook (22,9 točke), ki sta v rednem delu podirala rekord za rekordom in z Oklahomo dosegla 49 zmag.

Houston Rockets (4) – Utah Jazz (5) 25. oktober: Houston Rockets : Utah Jazz 113:133

7. december: Utah Jazz : Houston Rockets 119:91

18. december: Houston Rockets : Utah Jazz 102:97

3. februar: Utah Jazz : Houston Rockets 95:125

Četrti par končnice na zahodu sestavljata Houston in Utah. Houston je na štirih tekmah v rednem delu slavil dvakrat, boljši je bil na zadnjih dveh tekmah. Houston je v rednem delu zbral 53 zmag in je z enakim izkupičkom kot Portland zasedel četrto mesto. Rocketsi so slabo začeli sezono, veliko težav sta jim povzročili tudi dolgotrajni poškodbi Chrisa Paula in Clinta Capele, a je vse vajeti igre prevzel James Harden, ki je s povprečjem 36,1 točke daleč najboljši strelec lige NBA.

Utah je v rednem delu zbral tri zmage manj od svojih nasprotnikov v četrtfinalu zahodne konference. Jazzi so tako kot lani sezono odprli previdno, nato pa so nadaljevali v boljšem ritmu. Nekaj mesecev po začetku sezone je bil Utah na predzadnjem mestu zahoda, po novem letu pa so Jazzi takoj za Bucksi druga najuspešnejša ekipa v ligi NBA. Tako Utah (18-6) kot Houston (20-5) sta po vikendu All-Star igrala v izjemni formi, zato se zagotovo obeta zanimiva serija.

Hardnovih 61 točk proti New York Knicksom:

VZHODNA KONFERENCA:

Milwaukee Bucks (1) – Detroit Pistons (8) 6. december: Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 115:92

18. december: Detroit Pistons : Milwaukee Bucks 104:107

2. januar: Milwaukee Bucks : Detroit Pistons 121:98

30. januar: Detroit Pistons : Milwaukee Bucks 105:115

Za Milwaukeejem je odličen prvi del sezone, Bucksi so na 82 tekmah zmagali kar 60-krat, na krilih izvrstnega Grka Giannisa Antetokounmpa, ki ostaja med glavnimi kandidati za naslov MVP sezone, so dobivali tekmo za tekmo. Bucksi so kar 45 tekem dobili z dvomestno razliko, vsaka ekipa, ki ji je do zdaj uspel takšen dosežek, se je na koncu veselila naslova, a Milwaukee se od leta 2001 naprej še ni prebil dlje kot do prvega kroga končnice.

Giannis Antetokounmpo je nezaustavljiv:

Detroit si je na drugi strani šele v zadnjem krogu rednega dela z visoko zmago nad New York Knicksi dokončno priboril mesto med najboljšimi osmimi ekipami vzhoda. Pistonsi, ki so v zadnjem krogu dosegli 41. zmago v sezoni in so tako zbrali le dve več od Miamija Gorana Dragića, bodo v končnici največ stavili na Blaka Griffina in Andreja Drummonda. V raketi se tako obeta zanimiv obračun Antetokounmpa (27,7 točke na tekmo) in Griffina (24,5 točke na tekmo).

Toronto Raptors (2) – Orlando Magic (7) 21. november: Orlando Magic : Toronto Raptors 91:93

29. december: Orlando Magic : Toronto Raptors 116:87

24. februar: Toronto Raptors : Orlando Magic 98:113

2. april: Toronto Raptors : Orlando Magic 121:109

Za Torontom je odličen prvi del sezone, ki so ga z 58 zmagami, dvema manj od Milwaukeeja, zaključili kot druga najboljša ekipa lige. Ekipo odlično vodita Kawhi Leonard, ki je v Kanado prišel iz San Antonia, in Kyle Lowry, a tudi ob odsotnosti glavnih dveh mož, Toronto igra izvrstno. Raptorsi imajo sicer nekaj težav s poškodbami, Orlandu, ki se v zadnjem času dviguje v formi, pa so morali v rednem delu dvakrat priznati premoč.

Orlando je pod vodstvom Steva Clifforda zakorakal v prvo končnico po šestih sezonah. Ob koncu januarja so bili Magici še v izgubljenem položaju, a so si z izvrstnim nizom 22-9 priborili nastop med najboljšimi 16 ekipami lige NBA. Nikola Vučević v tej sezoni blesti v dresu Orlanda, saj je prvi strelec (20,8) in skakalec ekipe (12), najboljši je tudi v ukradenih žogah.

Lahko Nikola Vučević z Orlandom ogrozi Toronto? Foto: Gulliver/Getty Images

Philadelphia 76-ers (3) – Brooklyn Nets 5. november: Brooklyn Nets : Philadelphia 76-ers 122:97

26. november: Brooklyn Nets : Philadelphia 76-ers 125:127

13. december: Philadelphia 76-ers : Brooklyn Nets 124:127

29. marec: Philadelphia 76-ers : Brooklyn Nets 123:110

Philadelphia je v tej sezoni prešla skozi številne spremembe. Novembra sta ekipo zapustila Dario Šarić in Robert Covington, v moštvo pa je prišel kontroverzni Jimmy Butler. Peterka Joel Embiid, Tobias Harris, Butler, JJ Redick in Ben Simmons je bila četrta najučinkovitejša v rednem delu sezone, a 76ers imajo ogromno težav s kratko klopjo.

Jimmy Butler je novembra izsilil prestop iz Minnesote k Philadelphii. Foto: Reuters

Philadelphia je v rednem delu na štirih tekmah dvakrat ugnala Brooklyn, ki je redni del končal na šestem mestu vzhoda z 42 zmagami oziroma z enakim izkupičkom kot Orlando. Brooklyn je prejšnje tri sezone v povprečju dosegel le 23 zmag in je bil daleč od uvrstitve v končnico. A na krilih D'Angela Russella je postal eno izmed najbolj prijetnih presenečenj sezone. V nasprotju s Philadelphio Brooklyn krasi dolga klop, saj je poleg Denverja edina ekipa, pri kateri je kar enajst košarkarjev na parketu preživelo več kot tisoč minut.

Boston Celtics (4) – Indiana Pacers (5) 4. november: Indiana Pacers : Boston Celtics 102:101

10. januar: Boston Celtics : Indiana Pacers 135:108

30. marec: Boston Celtics : Indiana Pacers 114:112

6. april: Indiana Pacers : Boston Celtics 97:117

Boston je v sezono vstopil kot eden izmed favoritov, a je zaradi padcev v formi redni del končal na četrtem mestu z 49 zmagami, med drugim je tudi trikrat ugnal svoje nasprotnike v četrtfinalu konference, Indiano. Celtics je v tej sezoni v najodločilnejših trenutkih tekem reševal Kyrie Irving, ki je s 23,8 točke na tekmo prvi strelec Bostona.

Kyrie Irving je v rednem delu sezone kazal izvrstne predstave:

Indiana ima eno najboljših obrambnih linij v ligi NBA, a je po poškodbi Victorja Oladipoja, ki je bil prvi strelec ekipe, ogromno izgubila. Pacersi so dobili 22 od 23 tekem, pri katerih končni rezultat ni presegel sto točk, v povprečju so prejeli tudi najmanj točk na srečanje (104,7 točke). Po poškodbi Oladipoja, ki je že sklenil sezono, je vodilno vlogo v moštvu prevzel Bojan Bogdanović.

