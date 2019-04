V živo: Philadelphia ponorela, liga NBA kaj takega ni videla že 57 let

Košarkarji Philadelphie so v drugi tekmi prvega kroga končnice v epskem slogu nadigrali Brooklyn (145:123), mu vrnili milo za drago za uvodni poraz, ter z izjemno predstavo porušili številne rekorde. V tretji četrtini so dosegli kar 51 točk in s tem izenačili rekord končnice lige NBA. Prvaki pravkar gostijo Los Angeles Clippers.

Druga tekma konferenčnega četrtfinala lige NBA med Philadelhio in Brooklynom se je vpisala v zgodovini. Moštvo iz New Yorka je znova povzročalo velike težave favoritom, ki so bili v rednem delu lige NBA tretji v vzhodni konferenci. Brooklyn je bil šesti, a ga to ni zmotilo, da je dobil prvo tekmo v gosteh, na drugi pa po prvem polčasu zaostajal le za točko (64:65). Nato pa se je nekaj zgodilo. 76ers so ponoreli, začeli zadevati z vseh možnih položajev in v tretji četrtini povsem obrnili potek srečanja. Tretjo četrtino so dobili kar z 51:23, s tem pa popravili kar nekaj rekordov. Na koncu so zmagali prepričljivo s 145:123 in rezultat v skupnih zmagah izenačili na 1:1.

Vrhunci dvoboja v Philadelphii:

Več sledi ...