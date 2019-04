Walton iz Los Angelesa v Sacramento

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Sacramenta, ki jim je letos za las ušla uvrstitev v končnico ameriške profesionalne lige NBA, so imenovali novega trenerja. To je postal Luke Walton, ki je zadnja tri leta vodil ekipo Los Angeles Lakers, s katero pa se prav tako ni uvrstil v končnico, čeprav je pred sezono dobil okrepitev v LeBronu Jamesu.

"Luka poznam že vrsto let, želim mu izraziti dobrodošlico v naši družini. Mislim, da je prava oseba, ki bo zelo pomagala pri izgradnji zmagoviti miselnosti, ki jo želimo zgraditi v naslednjih letih," je z novim trenerjem, ki bo na klopi zamenjal Dava Joergerja, zadovoljen generalni direktor Sacramenta Vlade Divac.

Sacramento Kings so v letošnji sezoni zabeležili 39 zmag in 43 porazov, dve več od jezernikov iz Los Angelesa, v zahodni konferenci so zasedli deveto mesto. Walton je s kralji podpisal štiriletno pogodbo.