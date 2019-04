V živo: Moskovčani lovijo še drugo četrtfinalno zmago nad Baskonio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski evroligi so danes in v petek na sporedu druge tekme četrtfinala. CSKA poskuša v Moskvi prednost pred Baskonio povišati na 2:0 v zmagah, prav tako Fenerbahče proti Žalgirisu v Istanbulu. Slovenska trojica, Jaka Blažič ter Klemen Prepelič in Anthony Randolph bo na delu v petek.