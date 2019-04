Real se je igral z vodstvom, a slavil, poraz Blažičeve Barcelone

V evroligi so se začeli četrtfinalni dvoboji za nastop na zaključnem turnirju četverice, kjer so na delu tudi slovenski predstavniki. Barcelona Jake Blažiča je izgubila na gostovanju pri Anadolu Efesu, slovenski košarkar je v slabih 16 minutah dosegel štiri točke (2/3 za 2, 0/1 za 3), ujel je dve odbiti žogi. Real Madrid je s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom s 75:72 premagal Panathinaikos.

Lanski prvaki Real Madrid s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom se na ponovitvi lanskega četrtfinala znova merijo s Panathinaikosom. V prejšnji sezoni so bili košarkarji španskega kluba boljši s 3:1 v zmagah, letošnjo serijo so začeli z zmago, a bilo je precej vroče. Španci so sredi tretje četrtine vodili že za 14, na začetku zadnje povedli za +9, nato pa se znašli v zaostanku. Grki so povedli za šest, a je Realu v zadnjih trenutkih uspelo priti do vodstva in zmage s 75:72. Prepelič je v 10:18 minute dosegel sedem točk, Randolph pa v 20:58 minute tri.

Jaka Blažič je bil z Barcelono nemočen v Turčiji. Foto: Vid Ponikvar

CSKA je proti Baskonii povedel z 1:0 v zmagah, za napredovanje potrebuje še dve. Za CSKA in Baskonio je to četrti obračun v play-offu. Moskovčani proti Baskonii v končnici še niso izgubili, tudi tokrat so četrtfinalno serijo, ki se igra na tri zmage, začeli dobro in prvo tekmo na domačem parketu dobili s 94:68.

Fenerbahče, ki je bil najboljši v rednem delu lige, vodi proti Žalgirisu, ki se je nastop v četrtfinalu priboril šele v zadnjem krogu rednega dela. Obračun med Fenerbahčejem in Žalgirisom je ponovitev lanskega polfinala na zaključnem turnirju četverice, ko so bili boljši turški košarkarji, ki pod vodstvom Željka Obradovića v četrtfinalu evrolige še niso izgubili. Žalgiris je sicer dobil zadnjih šest tekem rednega dela, a prvo četrtfinalno tekmo izgubil s 43:76.

Četrtfinalna serija se igra na tri zmage po sistemu 2-2-1.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

