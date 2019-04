Rusije ne želi zapustiti, v poletnem času pa se veseli odhoda v Srbijo

V nedeljo se je slovenska košarkarica Nika Barič še tretjič v zadnjih štirih letih z Jekaterinburgom povzpela na vrh Evrolige, kar je velik uspeh zanjo in slovensko košarko. V Rusiji se počuti povsem domače in v tej državi bi rada ostala. Ker v ruskem prvenstvu ne nastopa, je misli lahko že usmerila proti reprezentanci in EuroBasketu v Srbiji. In letos bi rada prevzela večjo odgovornost.

Pri vsega 18 letih je Nika Barič zapustila Slovenijo in se podala v tujino. Rusija in klub Spartak iz Moskve sta bila njena prva destinacija. Štiri leta je preživela v glavnem mestu Rusije, nato pa se je preselila na vzhod proti Aziji. Nov dom je našla pri Jekaterinburgu, kjer se počuti povsem domače. V teh štirih letih igranja pa je kar trikrat osvojila elitno Evroligo. Nazadnje v nedeljo, ko je s soigralkami premagala Dinamo Kursk in tako ponovila lanski uspeh. Dobro pa bi rada nastopila tudi z reprezentančnimi kolegicami na evropskem prvenstvu, ki ga bo gostila Srbija.

To je za vas že tretja evroligaška lovorika v zadnjih štirih letih, za ruski klub Jekaterinburg pa peta. Kako težko je bilo priti na vrh?

Težko, ne glede na to, da je bila v finalu takšna razlika. Trdo smo delale med sezono, da smo prišle na zaključni turnir. V polfinalu nam je stala nasproti ekipa gostiteljica. V finalu je nato vse odprto in je odvisno od dnevne forme. Naša ekipa je imela pritisk zmage, saj smo bili na papirju najboljša ekipa.

"Želela sem dobro odigrati ponujene minute. Mislim, da sem se dobro odrezala." Foto: FIBA Koliko ste vi čutili pritisk?

Morda malce, ker sem vedela, da bom igrala. Na treningu sem videla, da bom morala igrati. Malce je drugače, ko veš, da tekme ne boš odigral. Zadnji mesec sem se na treningih pripravljala, da bom nastopila. Da bom bila v normalni dnevni formi. V ruski ligi namreč ne igram. Želela sem dobro odigrati ponujene minute. Lani sem na zaključnem turnirju igrala malo. Zato je bilo nekaj pritiska, ker sem vedela, da bom igrala. Mislim, da sem se dobro odrezala.

Ali ste kaj drugače proslavili letošnjo lovoriko kot prejšnje leto?

Smo, ker smo morale naslov ubraniti. Morda na prvi pogled ni bilo videti, da bi proslavljali, vendar smo bili vsi zelo veseli. Kot da se je kamen odvalil od srca. Težko je dve leti zapored osvojiti naslov v Evroligi, zato ima ta uspeh še toliko večjo težo.

Kako velik klub je Jekaterinburg? Kolikor sem slišal, bi marsikateri moški evroligaški klub želel imeti takšen proračun?

Res se kar nekaj klubov ne more primerjati z nami. Mislim, da je klub s tradicijo. Klub, ki bo še vrsto let v vrhu Evrope. Ne glede na to, ali bom tam ali ne. V prihodnjih letih bo osvojil še veliko naslovov.

"Po vseh teh letih si ne predstavljam, da bi živela kje drugje. Rusija mi je prirasla k srcu. Naučila sem se živeti tu. V tej državi sem odrasla kot oseba in igralka. Vesela sem, da sem šla na preizkušnjo. Če bi bilo mogoče, države ne bi rada zapustila." Foto: FIBA Kako je živeti v Rusiji? Že od leta 2011 ste v tej državi. Najprej od leta 2011 do 2015 v Moskvi in zdaj v Jekaterinburgu.

Po vseh teh letih si ne predstavljam, da bi živela kje drugje. Rusija mi je prirasla k srcu. Naučila sem se živeti tu. V tej državi sem odrasla kot oseba in igralka. Vesela sem, da sem šla na preizkušnjo. Če bi bilo mogoče, države ne bi rada zapustila.

Kakšni so kaj ljudje in mesto?

Mesto mi je všeč. Tudi Moskva je zelo lepa, vendar je v glavnem mestu več gneče na cesti. Ljudje so malce bolj hladni, čuti se vpliv prestiža Moskve. Tu je bolj azijsko. Ljudje so bolj prijetni, topli. Veliko bolje mi je živeti tu, čeprav je Moskva lepa. Na vsakem vogalu najdeš vse. Zelo hitro sem se znašla.

Kakšna je vaša klubska prihodnost?

Ob koncu sezone mi pogodba poteče. Po navadi smo se že prej pogovarjali. Letos je malce drugače. Zdaj po zaključnem turnirju pričakujem, da se bomo pogovarjali, če se bodo želeli. Zagotovo bom za, da bi ostala, sicer bom iskala nov klub. Želja je, da ostanem. Ko ti da klub, kot je Jekaterinburg, pogodbo, jo sprejmeš. Zelo so pošteni in po navadi jo podaljšajo za dve leti.

Rada bi ostala pri Jekaterinburgu. Foto: FIBA Kaj pa ameriška različica lige NBA, ki sliši na ime WNBA? Ali je še vedno v mislih, da bi se kdaj preizkusili tudi tam?

Je v mislih, vendar dajem prednost Evroligi in klubu tu. Če se bo kaj spontano zgodilo … Da bi bilo OK.

Je pa res, da najboljše Američanke prihajajo igrat prav v Evroligo.

Pravzaprav vse. Pogodbe so tu bistveno višje kot v ZDA. Naša Brittney Griner verjetno zasluži desetkrat več kot v ZDA. Prav tako so dobro plačane tujke v Turčiji.

Vaše soigralke čaka zdaj še konec državnega prvenstva. Kaj boste počeli vi, ker v ruskem prvenstvu ne igrate?

Do konca sezone bom trenirala in potovala z ekipo. Že zdaj sem bom lahko začela pripravljati na evropsko prvenstvo. Zelo se ga veselim. S puncami se zelo dobro razumemo, kemija je prava. S trenerjem smo v dobrem odnosu. Veselim se zbora in začetka priprav.

Veseli se snidenja z reprezentančnimi kolegicami. Foto: Urban Urbanc/Sportida Letošnje evropsko prvenstvo bo za vas nekaj posebnega. Ker bo v Srbiji, lahko pričakujete tudi pomoč s tribun.

Zelo sem vesela, da je prvenstvo v Srbiji. Verjamem, da bodo navijači prišli. Če ne drugi, vsaj starši vseh in prijatelji. Za vsako igralko je pomembno, da so v takšnih trenutkih z nami ljudje, ki jih imamo radi. To je naša priložnost, da naredimo za Slovenijo nekaj velikega. Že zdaj se veselim.

Skupina s Turčijo, Italijo in Madžarsko je kakovostna.

Edina država, ki izstopa, je Turčija. Vrsto let je na svetovnih in evropskih prvenstvih. Mislim, da sta Italija in Madžarska premagljivi. Da smo po kakovosti na precej podobni ravni. Na teh tekmah bo odločalo, kdo bo v bolšji dnevni formi, kako bomo igrale v obrambi in zadevale v napadu. Vse je odprto.

Rada bi prevzela več odgovornosti. Foto: Vid Ponikvar Na zaključnem evroligaškem turnirju ste se verjetno pogovarjali tudi z reprezentančno kolegico Tejo Oblak, ki je bila skupaj s košarkaricami Prage na koncu bronasta.

Srečali sva se, pogovarjali o klubu, reprezentanci ... Zelo dobro se razumeva. V zelo dobrih odnosih sva. Na turnirju sva se nekajkrat videli, pogovorili, šalili. Super jo je bilo videti. Komaj čakam, da se srečam tudi s preostalimi v reprezentanci.

Verjetno si boste po sezoni vzeli tudi nekaj dni odmora?

Kakšen teden, morda dan več, potem želim biti dobro pripravljena. Da bom pripravljena in bom nase prevzela več odgovornosti.