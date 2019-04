Zadnja možnost za uvrstitev v izločilne boje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 30. oziroma zadnjem krogu rednega dela evrolige bodo znani še zadnji potniki v četrtfinale. Za tri prosta mesta se bori še šest ekip, med njimi je tudi Olimpia Milano Alena Omića, ki bo danes gostovala v Turčiji pri Efesu in nujno potrebuje zmago. Real Madrid s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom, ki si je že zagotovil mesto v drugem delu, bo gostil Žalgiris. Barcelona Jake Blažiča, ki si je prav tako že zagotovila mesto med najboljšimi osmimi ekipami, bo v petek gostila Khimki.

V drugi del so se poleg Reala in Barcelone že uvrstili Fenerbahče, CSKA, Anadolu Efes, Baskonia, Panathinaikos in Žalgiris.

Evroliga, 30. krog:

Lestvica:

Preberite še: