Zdovc po mučenju in reševanju pet minut pred dvanajsto: Nismo ekipa!

Košarkarji Petrola Olimpije so se z drugo zmago v četrtfinalni seriji proti Šenčurju (85:73) v Stožicah mukoma prebili v polfinale. "Nismo ekipa," ob tem poudarja trener Jure Zdovc, ki zdaj misli že usmerja proti Heliosu, medtem ko se bosta v drugem polfinalnem paru pomerila Sixt Primorska in Krka.

Potem ko so si košarkarji Sixt Primorske, Krke in Heliosa polfinale zagotovili že po dveh tekmah, je morala Petrol Olimpija kot branilec naslova že v četrtfinalu odigrati tri tekme proti šenčurski Gorenjski gradbeni družbi. Po tesni zmagi v Stožicah in porazu v Šenčurju so košarkarji Jureta Zdovca gorenjski odpor strli ob vrnitvi v največjo športno dvorano v državi. Čeprav so vodili večji del tekme (v prvem polčasu celo z 11 točkami prednosti, sicer pa krepko manj), pa se dolgo niso mogli otresti ekipe s številnimi nekdanjimi "zmaji" (Morina, Pavič, Murić …). Do zadnjih sekund.

Po dobri igri posojenega Ljubljančana Davida Kralja in številnih žogah proti visokim igralcem je bil še celo štiri minute pred koncem po koših Rama Rizvića rezultat izenačen (70:70). Gostje so spretno kaznovali številne ljubljanske napake, ki so Zdovca spravljale ob živce. Na koncu je pobudo prevzel izkušeni Domen Lorbek, pomemben delež je prispeval Roko Badžim, tako da se je ob živčnih izbrancih Konstantina Subotića tehtnica le nagnila na zeleno-belo stran.

Olimpija je gorenjski oreh strla v zadnjih dveh minutah. Foto: Maša Kraljič/Sportida

"Pričakoval sem takšno serijo in takšne tekme. Šenčur je živel za to končnico. Bolj kot sem jih gledal, bolj sem vedel, da nam ne ležijo. So izkušeni, čvrsti in motivirani. V nasprotju z nami, saj je tukaj motiv zelo majhen. Ekipa je iztrošena. Znova so se pokazale težave. Očitno je, da nismo ekipa. Jaz se na vse mogoče načine trudim, da v njih prebudim motiv in jih držim v napetosti. Poleg tega so proti Olimpiji vsi zelo motivirani. Mi pa nimamo prave kakovosti, " je po tekmi ugotavljal trener Zdovc.

Ob pogovoru o kadru Zdovc znova ni iskal presežnika. "Smo ekipa z enim organizatorjem igre. Smo enolični. Nimamo pravih orožij. Nimamo čvrstosti. Prepočasni smo. Ko se nam ekipe prilagodijo, se znajdemo v težavah. Vseeno verjame, da se lahko prebijemo v finale. Če tja pridemo, pa bomo poskušali presenetiti Primorsko, čeprav bo to na treh tekmah težko," pravi nekdanji selektor na ljubljanski klopi.

Lorbek: Vprašanje košarkarske inteligence

Poleg trenerja je ob številnih začetniških napakah živce izgubljal tudi izkušeni Domen Lorbek. Najbolj izrazito v zadnji četrtini, ko se je mladi Luka Šamanić odločil za nerazumen met z velike razdalje. "Če povedeš za deset točk in vse skupaj podreš z eno ali dvema potezama, gre za vprašanje košarkarske inteligence. Vse je v glavi. Igro je treba nadzorovati. Ko je vrag odnesel šalo, sem se razjezil. No, fant (Šamanić; op. a.) je nato odigral dobro," o iskricah pripoveduje Lorbek.

"Vsekakor pa je treba pohvaliti igro Šenčurja. Namučili so nas. V vsej seriji smo imeli težave z igro 'pick 'n' roll' ter nevarnimi strelci z razdalje. Proti takšni ekipi ni lahko igrati. Oni imajo izkušnje, mi pač ne. Verjamem pa, da takšne serije gradijo značaj. Verjamem, da bomo v polfinalu boljši," še dodaja nekdanji reprezentant, ki je v več obdobjih nosil dres Olimpije.

Konstantin Subotić: iz Ljubljane z dvignjeno glavo. Foto: MaPa

"Zaslužena zmaga, toda …"

Da so proti nekonsolidirani Olimpiji drago prodali svojo kožo, so po tekmi in zanje koncu sezone priznavali tudi v taboru Gorenjske gradbene družbe Šenčur. "Ljubljančanom lahko le stisnem roko. Žal smo odločilno tekmo slabo začeli. Zadovoljen sem, da nismo popuščali. Padli smo šele v končnici, zato je razlika tudi nekoliko višja," je ob slovesu od Stožic dejal trener gorenjskega prvoligaša Konstantin Subotić.

Čeprav je Olimpija bleda senca nekdanjega evropsko uglednega kluba, pa je Subotić vendarle priznal, da so tekme z Ljubljančani še vedno nekaj posebnega. "Olimpija je še vedno resna ekipa. Želja naših igralcev je proti takšnemu tekmecu še toliko večja. Ponavljam, ljubljanska zmaga je zaslužena, a žal nam je, da nismo še enkrat presenetili," je še pristavil.