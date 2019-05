Znani polfinalisti DP, po hudih mukah uspelo tudi Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Petrola Olimpije so v odločilni tretji tekmi četrtfinalne serije državnega prvenstva le premagali Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo in napredovali v polfinale. V tem se bodo pomerili s Helios Suns. V drugem polfinalu bosta igrala Krka in Sixt Primorska.

Petrol Olimpija : GGD Šenčur 85:73 (59:54, 43:32, 28:19)

Medtem ko so si Helios, Krka in Sixt Primorska polfinale lige NKBM priborili že po dveh tekmah četrtfinala, sta morala Šenčur in Petrol Olimpija odigrati vse tri.

Napšete so bile vse tri, na prvi je Šenčurjanom v Stožicah zmanjkalo časa za preobrat (79:77), nato so na drugi tekmi z nepopustljivo borbenostjo četrtfinalno serijo izenačili (73:70), ob vrnitvi v Stožice pa je četa Jureta Zdovca le pokazala več in zmagala s 85:73.

Najboljši strelec zmajev je bil tokrat Luka Šamanić z 22 točkami, tem je dodal še 11 skokov. Miha Lapornik jih je prispeval 17, Domen Lorbek pa 10. Pri Šenčurju, ki je Olimpiji povzročal hude preglavice vse do zadnjih minut tekme, sta po 12 točk dosegla David Kralj in Ismet Sejfič.

Tudi v polfinalu bodo igrali na dve zmagi, prvi tekmi bosta v petek, 10. in soboto, 11. maja, drugi 13. maja, morebitni tretji pa dva dni kasneje.

Državno prvenstvo, četrtfinale, tretja tekma:

