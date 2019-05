Šenčur presenetil Olimpijo, v polfinalu še Krka in Helios

Ekipa Šenčurja Gorenjske gradbene družbe je na drugi tekmi četrtfinala po napetem zaključku s 73:70 ugnala Petrol Olimpijo in tako izsilila odločilno tretjo tekmo, ki bo določila potnika v polfinale. Danes sta uvrstitev v polfinale uspešno napadla Krka, ki je bila tudi na drugem četrtfinalnem obračunu boljša od Rogaške in Helios, ki je kar nekoliko presenetljivo še drugič premagal Hopse in se uvrstil med najboljše štiri ekipe.

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so izenačili četrtfinalno serijo proti aktualnim državnim prvakom iz Ljubljane. Tako kot v Ljubljani tudi tekma v Šenčurju ni minila brez napete končnice. V torek je Petrol Olimpija slavila, čeprav je skoraj zapravila trinajst točk prednosti, tokrat pa so domači v 27. minuti vodili že z 18 točkami naskoka (57:39).

Jan Špan je imel v končnici priložnost za izenačenje, vendar je zadel le en prosti met, Marko Simonović, ki je bil v postavi Petrola Olimpije namesto lažje poškodovanega prvega strelca prve tekme Luke Šamanića, pa je zapravil priložnost za zmago. Pri zaostanku 70:71 je imel šest sekund pred koncem tekme dva prosta meta, a je oba zgrešil. Za domače je največ točk zbral Smiljan Pavić (14), enajst jih je dosegel Ramo Rizvić (7 skokov, 5 podaj). Na drugi strani je bil najboljši na parketu Roko Badžim s 13 točkami in osmimi podajami.

Sixt že v polfinalu

Košarkarji Sixt Primorske so v petek postali prvi polfinalisti lige Nova KBM. Potem ko so na prvi tekmi Zlatorog Laško premagali z 98:74, so na drugi Laščane ugnali z 89:68 in ekspresno, z dvema zmagama, napredovali med najboljše štiri. Najbolj razpoložen v dresu Sixta je bil Marko Jagodić Kuridža s 16 točkami, osmimi skoki in tremi podajami, prvi strelec Zlatoroga pa je bil Nejc Barič z 18 točkami.

V četrtfinalu igrajo na dve zmagi.

Državno prvenstvo, četrtfinale, druge tekme:

Preberite še: