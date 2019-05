Lani se je vse vrtelo okrog Luke Dončića, letos pa ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo evrolige je objavilo seznam osmih sodnikov, na katere računa na zaključnem turnirju najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga bo Vitoria gostila med 17. in 19. majem. Med njimi je tudi Anne Panther, prva sodnica na zaključnih turnirjih. Ob Nemki so na seznamu še Mehdi Difallah, Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Fernando Rocha, Boris Ryzhyk in slovenski sodnik Matej Boltauzer.

Slovenski Real

Naslov prvaka bodo sicer branili košarkarji madridskega Reala, ki so se lani na vrh povzpeli predvsem po zaslugi najkoristnejšega igralca sezone Luke Dončića. Prav zaradi Ljubljančana je bila slovenska pozornost evroligi in zaključnemu turnirju občutno večja kot v predhodnih sezonah. A tudi tokrat bo imel prav po zaslugi Reala zaključni turnir slovenski igralski pridih. Medtem ko je Jaka Blažič z Barcelono izpadel v četrtfinalu, Alen Omić pa se je poslovil že po rednem delu, pa sta se ne "final 4" zavihtela Klemen Prepelič in zlati naturalizirani Američan Anthony Randolph.

Evroliga: zaključni turnir 2019

17. 5.: Fenerbahče – Anadolu Efes

17. 5.: CSKA Moskva – Real Madrid



19. 5: finale in tekma za 3. mesto

Začelo se je pred Dončićevim rojstvom

Prepelič in Randolph bosta tako nadaljevala spoštovanja vreden niz slovenskih nastopov na sklepnih dejanjih evrolige. Zdaj že kar daljnega leta 1996 je za slovenski pridih zaključnega turnirja skrbel le sodnik Iztok Rems, vse od nastopa Olimpije na rimskem F4 leto pozneje pa je del sklepnega dejanja evrolige vselej vsaj en košarkar s slovenskim potnim listom.

V omenjeni druščini so poleg slovenskih košarkarjev tudi tujci, ki so na račun košarke prejeli slovenski potni list (Emir Predžić, Arriel McDonald in Mirza Begić) ter Kranjčan Gregor Fučka, ki je sicer na reprezentančni ravni igral za Italijo.

Lani je Dončić postal tudi osmi Slovenec z naslovom prvaka. Pred tem je to leta 2010 uspelo Erazmu Lorbku in Jaki Lakoviču. Prvaki pa so bili že Matjaž Smodiš, Gregor Fučka, Sani Bečirović, Rašo Nesterović in kot prvi že daljnega četa 1993 v dresu Limogesa Jure Zdovc.

Evroliga: Slovenci in zaključni turnirji 1997-2018

2018: F4 v Beogradu

Prvak: Real Madrid (Luka Dončić, Anthony Randolph)

Preostali udeleženci: Žalgiris (Beno Udrih), Fenerbahče, CSKA

2017: F4 v Carigradu

Prvak: Fenerbahče

Preostali udeleženci: Real Madrid (Luka Dončić), CSKA, Olympiacos

2016: F4 v Berlinu

Prvak: CSKA Moskva

Preostali udeleženci: Fenerbahče, Lokomotiv Kuban, Laboral Kutxa (Jaka Blažič)

2015: F4 v Madridu

Prvak: Real Madrid

Preostali udeleženci: CSKA, Olympiacos, Fenerbahče (Emir Preldžić)

2014: F4 v Milanu

Prvak: Maccabi

Preostali udeleženci: Real, Barcelona (Nachbar in Lorbek), CSKA

2013: F4 v Londonu

Prvak: Olympiacos

Preostali udeleženci: Real (Mirza Begić), CSKA, Barcelona (Erazem Lorbek)

2012: F4 v Carigradu

Prvak: Olympiacos

Preostali udeleženci: CSKA, Panathinaikos, Barcelona (Erazem Lorbek)

2011: F4 v Barceloni

Prvak: Panathinaikos

Preostali udeleženci: Maccabi, Siena, Real (Mirza Begić)

2010: F4 v Parizu

Prvak: Barcelona (Jaka Lakovič, Erazem Lorbek)

Preostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš), Olympiacos, Partizan

2009: F4 v Berlinu

Prvak: Panathinaikos

Preostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek), Olympiacos, Barcelona (Jaka Lakovič)

2008: F4 v Madridu

Prvak: CSKA (Matjaž Smodiš)

Preostali udeleženci: Maccabi, Siena, Tau

2007: F4 v Atenah

Prvak: Panathinaikos (Sani Bečirovič)

Preostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš), Tau, Unicaja (Marko Tušek)

2006: F 4 v Pragi

Prvak: CSKA (Matjaž Smodiš)

Preostali udeleženci: Maccabi, Barcelona (Gregor Fučka), Tau

2005: F4 v Moskvi

Prvak: Maccabi

Preostali udeleženci: CSKA, Panathinaikos (Jaka Lakovič), Tau Vitoria

2004: F4 v Tel Avivu

Prvak: Maccabi

Preostali udeleženci: Fortitudo (Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek), CSKA, Siena

2003: F4 v Barceloni

Prvak: Barcelona (Gregor Fučka)

Preostali udeleženci: Benetton, Siena, CSKA

2002: F4 v Bologni

Prvak: Panathinaikos

Preostali udeleženci: Virtus (Sani Bečirovič, Matjaž Smodiš), Maccabi (Arriel McDonald), Benetton (Boštjan Nachbar)

2001: finalna serija

Prvak: Virtus Bologna (Matjaž Smodiš)

Finalist: Tau Vitoria

2000: F4 v Solunu

Prvak: Panathinaikos

Preostali udeleženci: Maccabi (Arriel McDonald), Efes, Barcelona

1999: F4 v Münchnu

Prvak: Žalgiris

Preostali udeleženci: Fortitudo (Gregor Fučka), Virtus (Rašo Nesterović), Olympiacos

1998: F4 v Barceloni

Prvak: Virtus (Rašo Nesterović)

Preostali udeleženci: AEK, Partizan, Benetton

1997: F4 v Rimu

Prvak: Olympicos

Preostali udeleženci: Barcelona, Asvel, Olimpija (Marko Milič, Ivica Jurković, Dušan Hauptman, Marijo Kraljević, Arriel McDonald, Marko Tušek, Roman Horvat, Rašo Nesterović, Jaka Daneu in Gregor Hanfanr. V ekipi tudi: D. Henrie in V. Stepania)