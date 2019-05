Blažičeva Barcelona želi med najboljše štiri

Na zaključnem turnirju četverice v evroligi je le še eno prosto mesto. Za četrto vstopnico se bosta danes na peti tekmi četrtfinala v Turčiji pomerila Anadolu Efes in Barcelona Jake Blažiča. Izid v zmagah pa je poravnan na 2:2. Prvo tekmo je dobila turška ekipa, nato pa je Barcelona pa napetem drugem obračunu izenačila na 1:1., Efes si je nato priigral zaključno žogo, a so se Katalonci na četrti tekmi izvlekli in izsilili odločilno peto srečanje.

Na Final Four, ki ga bo od 17. do 19. maja gostila španska Vitoria so se uvrstili Real Madrid z Antohnyjem Randolphom in Klemnom Prepeličem, turški Fenerbahče, ki je bil najboljši že po rednem delu lige, in CSKA Moskva.

Evroliga, četrtfinale, peta tekma:

