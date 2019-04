Fenerbahče kot drugi na zaključni turnir četverice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zaključnem turnirju četverice v evroligi ostajata še dve prosti mesti. Kot prvi se je že v torek med najboljše štiri ekipe prebil Real Madrid z Antohnyjem Randolphom in Klemnom Prepeličem, danes pa je med najboljše štiri ekipe napredoval še turški Fenerbahče, ki je bil najboljši že po rednem delu lige. Varovanci Željka Obradovića so proti Žalgirisu vknjižili še tretjo četrtfinalno zmago in se s skupnim izidom 3:1 v zmagah prebili na zaključni turnir četverice.