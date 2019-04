Randolph in Prepelič z Realom že na zaključnem turnirju

Znan je prvi udeleženec zaključnega turnirja četverice Evrolige. To je branilec naslova Real, za katerega igrata Klemen Prepelič in Anthony Randolph. Španci so na gostovanju pri Panathinaikosu slavili z 89:82 ter unovčili že prvo zaključno žogo za napredovanje. Najboljša ekipa rednega dela Fenerbahče je pri Žalgirisu slavila s 66:57 in si priigrala zaključno žogico.