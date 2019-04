Sod smodnika: Igrali smo, ker smo se bali za svojo varnost #video

"Crvena zvezda je znova na prestolu lige ABA," se na uradni spletni strani lige ABA glasi kratka vest o zmagi beograjske Crvene zvezde nad Budućnostjo z rezultatom 3:2 v finalni seriji. Nič več in nič manj. Vest, ki ne razkriva, kaj se je dogajalo tik pred tekmo v dvorani Pionir. Ne razkriva niti, kaj se je dogajalo v dvorani Moraća v Podgorici. Na kaže na to, da bi v bolj urejenih okoljih tekme potekale v praznih dvoranah. Predvsem pa ne nakazuje na tretji polčas ali peto četrtino, ki jo po uradnem koncu sezone 2018/19 lahko pričakujemo. Dogajanje v finalu regionalne lige, ki je tudi most do evrolige, je namreč preseglo vse meje športnega rivalstva.

Foto: ABA liga

Spomnimo, že na prvih štirih tekmah finalne serije lige ABA je bilo vroče. Pravzaprav gre za nadgradnjo incidentov iz predhodne sezone. Letos je bilo še huje. Že v Podgorici je Beograjčane čakal sovražen sprejem. Pljunki, psovke, grožnje in prerivanje ter pretepi na tribuni tik za gostujočo klopjo. Vrhunec sovraštva in zakulisnih iger pa je bila ponedeljkova tekma v Beogradu, ki se je začela z velikansko zamudo. Zakaj? Ker so košarkarji Budućnosti med ogrevanjem pobegnili v slačilnico. Tja so jih pregnali domači navijači. Nekateri so se znašli kar na parketu in skušali fizično obračunati s košarkarji. S tribun so leteli predmeti. Črnogorci so se nato le vrnili v dvorano, odigrali tekmo in izgubili.

Foto: ABA liga

Zakaj so se vrnili?

"Posnetki, ki prikazujejo napade domačih navijačev na igralce Budućnosti, dokazujejo, da ni bilo pogojev za normalno igranje tekme," v sporočilu za javnost sporočajo iz podgoriškega kluba in zahtevajo brisanje rezultatov finalne serije. Dodajajo, da so sodniki, vodstvo lige in na koncu tudi trener ter igralci Budućnosti podlegli pritisku. Tekma je bila po njihovem mnenju odigrana le zaradi strahu za lastno varnost. "Presodili so, da je bolje odigrati tekmo, da bi se lahko košarkarji varno vrnili v Podgorico. Vsak drugačen scenarij bi lahko privedel do eskalacije nemilih dogodkov v dvorani Pionir," je zapisano v sporočilu za javnost.

Ostri toni: nacionalizem, rasizem …

Črnogorci zdaj zahtevajo tudi nove propozicije lige ABA, ki naj bi jih skupščina lige sprejela do začetka nove sezone. Nova pravila naj bi predvidevala drastične kazni za vse klube, ki bi "na svojih tekmah dovolili vsaj delček tega, kar je Crvena zvezda na zadnji tekmi pripravila svojemu športnemu tekmecu Budućnosti. Ta pravila bi morala eliminirati situacije, v katerih se bolj kot o športnih rezultatih razmišlja o osebni varnosti." Iz Podgorice še sporočajo, da bodo zaradi "rasističnega in nacionalističnega navijanja" o dogajanju obvestili tudi vodstvo evrolige. Iz Crvene zvezde medtem odgovarjajo, da tudi "sprejem" v Podgorici ni imel nobene povezave s športom. Obljubljajo novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili svojo resnico. Tako o tekmah v Srbiji kot tudi Črni gori.

Da navijaško dogajanje na tekmah v Beogradu in Podgorici presega vse meje dobrega okusa, sicer priznavajo v vseh okoljih. V tem primeru namreč ni več mogoče govoriti o športnem rivalstvu in navijaški folklori, temveč o sovraštvu in zakulisnih igrah. Za mnenje o vročem finalu in neljubih dogodkih smo prosili direktorje Krke in Olimpije, ki sta bili del jadranske druščine v pravkar končani sezoni, ter Sixta Primorske kot novinca v ligi.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Lisac: Klube zanima le danes, jutri pa …

"To ni dobro. Ne, to ni šport. Ne, to nima nobene povezave s športom," je bil v komentarju sprva kratek Roman Lisac, direktor Petrola Olimpije, ki je bil tudi eden od pobudnikov tega tekmovanja in alfa in omega prve lige ABA. "Liga je pred velikimi izzivi. Težave niso majhne. Pričakujem poglobljene razprave," je prepričan Lisac in dodaja: "Ko smo ligo vodili sodelavci in jaz, se to ni dogajalo. Zdaj je vse skupaj preveč razpuščeno. Je res dobro, da o vsem odločajo klubi? Vsak klub zanima le danes. Zanima ga rezultat. Zanima ga zmaga. Kaj pa jutri? Kaj pa liga? Kaj bo čez šest mesecev. Ne, to jih ne zanima."

Foto: Vid Ponikvar "Vsi vidimo isto: to ni regularno"

"Petdeset let sem v košarki, pa česa podobnega še nisem videl. Tudi v nekdanji skupni državi. Kaj reči? Saj vsi vidimo isto. To ni šport. To je neregularno. Pustimo trenerje in igralce, saj nimajo nič s tem. To je politika, to so neke druge sfere z drugačnimi naboji," razmišlja direktor Krke Miro Župevec in dodaja, da Novomeščani nikjer niso naleteli na omembe vredne težave, vseeno pa zaradi nedavnih dogodkov v Srbiji in Črni gori pričakuje zelo pestro dogajanje na skupščini lige. "Vroče bo. O tem ni dvoma. Bomo videli, kakšne poteze bodo potegnili pri Budućnosti. Trenutno se vse dogaja le v medijih."

Foto: Martin Metelko/Sportida "To meče slabo luč na vse"

Kako pa na teren, na katerega stopajo, gledajo v Kopru? "Kar se je dogajalo v finalu, meče slabo luč na celotno regijo, ligo, oba kluba in tudi na košarko. Najbolj pa me je presenetilo to, da smo vsi pričakovali, da se nekaj podobnega lahko zgodi, pa na ta scenarij nihče ni bil ali pa ni želel biti pripravljen. Pogrešam iskrenost. Preveč je manipulacij," odgovarja direktor Sixt Primorske Matej Avanzo in dodaja: "V Sloveniji smo že malce izolirani od zgodbe o nekdanji Jugoslavije. Za večino mladih v Sloveniji ni razlik med Skopjem ali Talinom. Drugje v regiji travme marsikje niso pozabljene. Seveda, v idealnem svetu noben slovenski klub ne bi silil v to regijo, a alternative za kakovost slovenskih klubov in primerno atraktivnost ni."

Zadar se (še) rešuje

Liga ABA pa tudi po finalu še ni povsem končana. Še vedno namreč poteka dvoboj za dvanajsto mesto v ligi za sezono 2019/20. Zanj se potegujeta Zadar kot predzadnje moštvo rednega dela prve lige in MZT Skopje kot podprvak 2. lige ABA. Potem ko so košarkarji iz Severne Makedonije na prvi tekmi presenetljivo lahko slavili v Dalmaciji, je Zadar v torek zvečer po dramatični končnici v Skopju rezultat v seriji izenačil (1-1). O zadnjem članu elitne jadranske druščine bo tako odločala tretja tekma, ki jo bosta moštvi odigrali 30. aprila v Zadru.

Foto: ABA liga

Kaj pa Olympiacos?

A tudi po koncu te serije podoba lige za sezono 2019/20 verjetno še ne bo dokončno jasna. Po krajih iz regije namreč že nekaj časa gostujejo predstavniki Olympiacosa iz Pireja, ki "tipajo" teren za morebitno vključitev v tekmovanje. O tem bo sicer odločala skupščina lige, ki jo sestavljajo predstavniki vseh klubov. Morebitni prihod Grkov bi sicer pomenil širitev lige, pri čemer pa se poraja vprašanje, kdo bi nato zasedel 14. mesto. Poraženec dvoboja MZT - Zadar ali Petrol Olimpija, ki je kot zadnja izpadla iz lige in po veljavnih pravilih nima pravice nastopa?