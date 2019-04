"Liga ABA ne obstaja več" #video

Dogodki, ki so se zgodili na finalnih tekmah med Crveno zvezdo in Budućnostjo, mečejo slabo luč na ligo ABA. Vodstvo tekmovanja bi moralo ostreje nastopiti in preprečiti takšne izgrede. Pri poraženi Budućnosti želijo celo zamenjavo vodstva lige.

Tako v Beogradu kakor tudi v Podgorici smo v finalni seriji med Crveno zvezdo in Budućnostjo, ki jo je v odločilni tekmi dobil srbski predstavnik, lahko videli prizore, ki so slaba reklama za košarko in celotno ligo ABA.

Navijači so se na obeh prizoriščih znašali nad košarkarji in predstavniki kluba, vodstvo lige pa si ni upalo drastično ukrepati. Spomnimo se, kako so pri evroligi kaznovali Panathinaikos z več tekmami igranja pred praznimi tribunami, ker so njegovi navijači na parket metali številne predmete in med drugim uporabljali bakle.

Neprimerni dogodki pred odločilno tekmo

V dvobojih med Crveno zvezdo in Budućnostjo so navijači prišli celo na parket. Izjema ni bila niti zadnja tekma, ki se je začela s skoraj uro zamika. Približno pol ure pred obračunom, ko so košarkarji Budućnosti prišli na parket, je tam stala tudi manjša skupina navijačev Crvene zvezde. Ker so na parket leteli tudi predmeti, so se Črnogorci odločili oditi v garderobo.

Crvena zvezda pometla z Budućnostjo v odločilni tekmi, veliko se je govorilo o incidentih

Ko se je tekma začela, je bilo vse v znamenju košarkarjev Crvene zvezde, ki so rezultatom 97:54 osvojili naslov prvaka in evroligaško vozovnico.

"Zelo mi je žal za moj šport. Košarka je ena od stvari, ki jih imam najraje na svetu. Nesprejemljivo je, ko navijači pljuvajo nate, na igrišče mečejo vžigalnike, stole in te zmerjajo z opico," je na svojem računu na Twitterju napisal Edwin Jackson in ob tem označil še Fibo. Njegov soigralec Norris Cole, ki se je pred tekmo zapletel v incident s snemalcem, je dodal: "Liga ABA, to je bila najbolj neprofesionalna tekma oz. okolje. Najbolj!!"

Verjetno si lahko le predstavljamo, kako je bilo košarkarjem na parketu. Verjetno so igrali v strahu, da se jim bo kaj zgodilo. Igralci Budućnosti so v peklenskem vzdušju povsem odpovedali.

Medtem ko so se v taboru Crvene zvezde, ki je bila dominantna vso sezono, veselili nove krone, je bilo razočaranje pri Budućnosti veliko. Trener Jasmin Repeša sploh ni prišel na novinarsko konferenco.

Pri Budućnosti pričakujejo zamenjavo vodstva lige

Pri Budućnosti v odločilni tekmi niso bili kos Crveni zvezdi. Foto: ABA liga Pri Budućnosti so napisali pismo za javnost, v katerem obsojajo vodstvo tekmovanja in želijo spremembe: "Košarkarji in strokovni štab Budućnost so doživeli grozo – linč in fizično nasilje. Po napadu, ki so ga posnele kamere in so ga v javnost ponesli vsi mediji, se je ekipa umaknila v garderobo, da bi se izognila nasilju, potem ko košarkarje policija ni zaščitila, čeprav so obljubili, da bo to storila. Poškodovani so bili Cole, Suad Šehović in Nemanja Gordić, ki so ga zadeli s stolom. Od vodstva tekmovanja smo zahtevali, da se tekma prestavi na dan pozneje ali odigra pred praznimi tribunami. Na žalost sta direktor lige Žarko Čabarkapa in športni direktor Krešimir Novosel grozila, da bodo tekmo registrirali z rezultatom 20:0 za Crveno zvezdo, če se košarkarji v petih minutah ne vrnejo na parket. O vseh dogodkih bomo podrobno in z dokazi informirali klube, ki so lastniki lige ABA, ker z ljudmi, ki so nas pripeljali v ta položaj, liga ABA ne obstaja več. Pričakujemo njihovo zamenjavo."

Razočaranje je bilo v taboru Budućnosti razumljivo prisotno. Verjetno bi se nekaj podobnega zgodilo tudi, če bi izgubila Crvena zvezda, saj so bili tudi njeni košarkarji deležni napadov v Podgorici. A treba je poudariti, da so si košarkarji v rdeče-beli opravi zaslužili naslov, saj so pred finalno serijo izgubili le dve tekmi.

Dva slovenska kluba z zagotovljenim mestom

Veselje košarkarjev Crvene zvezde Foto: ABA liga Za nastali položaj glede navijaških izgredov je treba kriviti tiste na vrhu, ki bi morali drastično sankcionirati vsakršno nasilje navijačev.

Pričakujemo lahko pretrese znotraj lige ABA. Če že ne zaradi finalnih dvobojev, pa zaradi morebitnega prihoda grškega velikana Olympiakosa, ki je obiskal klube v regiji in preveril pogoje glede vstopa v regionalno tekmovanje. To pomeni, da bi se liga morala širiti. V kakšni meri, je vprašanje, saj je kar nekaj kandidatov, ki bi radi ostali v ligi ABA. Danes zvečer je na primer tekma med MZT Skopjem in Zadrom. Makedonci bi si z zmago na domačih tleh lahko zagotovili vstop v prvo ligo, saj so na prvi tekmi v gosteh premagali hrvaškega predstavnika. Tudi Dalmatinci bi zagotovo radi ostali v osrednji ligi, pa tudi naša Petrol Olimpija, ki je bila najslabša ekipa rednega dela.

Jasno je le, da bo imela Slovenija s Krko in Sixt Primorsko v prihodnji sezoni vsaj dva predstavnika v jadranskem tekmovanju.