Repeša se je poslovil od Budućnosti

Vodstvo kluba, ki uradnega sporočila v zvezi z odstopom Repeše še ni podalo, je po dogodkih v Beogradu, kjer so Črnogorci doživeli pravi linč, že zahtevali odstop vodstva lige Aba.

"Naše igralce so napadli, bili so popolnoma nezaščiteni s strani policije, čeprav so bile obljube drugačne. Kar nekaj naših igralcev so navijači domačega kluba poškodovali. Pogoji so bili neregularni, v takem vzdušju se tekme ne igrajo, od vodstva lige Aba smo zahtevali, da se dvorana izprazni, ali pa da se tekma prestavi. Če bi naši igralci in člani strokovnega štaba ne bi ušli v slačilnice, bi lahko prišlo do smrtnih žrtev. Nato pa smo dobili zahtevo, da se v petih minutah vrnemo na igrišče, drugače se bo tekma registrirala z izidom 20:0 v korist domačih. V vseh dogodkih bomo obvestili klube, lastnike lige, z ljudmi, ki so nas privedli do tega nesprejemljivega in ponižanja vrednega položaja, nočemo imeti več opravka. Pod njihovim vodstvom za nas liga več ne obstaja, zahtevamo njihovo zamenjavo," so v sporočilu za javnost izrazili svoje ogorčenje.

