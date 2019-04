Zadar se je rešil in ostaja v prvoligaški konkurenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Zadar je v kvalifikacijah za obstanek v ABA-ligi na tretji tekmi s 86:75 odpravil MZT iz Skopja in se tako rešil izpada v drugo ABA-ligo. MZT, ki je v drugoligaški konkurenci osvojil drugo mesto takoj za Sixt Primorsko, pa bo tudi v naslednji sezoni nastopal med drugoligaši.

Zadar si je obstanek v ABA-ligi priigral na tretji tekmi, ki jo je dobil s 86:75. Rezultat je bil še pet minut do konca izenačen na 70:70, nato pa je Zadru uspel delni izid 8:0, s čimer so si zagotovil prednost, ki je do konca obračuna niso več izpustili iz rok.

MZT si je sicer v kvalifikacijski seriji priigral vodstvo z 1:0, na drugi tekmi pa je Zadar slavil po preobratu in izenačil na 1:1.

Napredovanje v prvo ABA-ligo si je z naslovom prvaka v drugoligaški konkurenci že zagotovila Sixt Primorska, medtem ko se v drugo ligo seli Petrol Olimpija, ki je med elito osvojila zadnje mesto.