Dončićev dan, ki ga ne bo nikoli pozabil #video

Prav na današnji dan pred štirimi leti je takrat vsega 16-letni Luka Dončić debitiral v članski ekipi Reala iz Madrida, in to na sanjski način. Nemudoma je pokazal, da se ničesar ne ustraši. Štiri leta pozneje je že najboljši košarkar Dallas Mavericks v ligi NBA, prav tako se mu nasmiha naziv najboljšega novinca v sezoni.

Ricky Rubio je sicer tisti, ki je v španski ligi zaigral kot najmlajši. Pri Joventutu so mu dali priložnost pri vsega 14 letih, 11 mesecih in 24 dneh. Na lestvici je za njim Angel Rebolo, ki je bil ob debiju star 15 let, tri mesece in sedem dni.

Luka Dončić je bil že novembra 2014 tik pred tem, da bi vstopil v igro Real Madrida pri pičlih 15 letih, osmih mesecih in 12 dneh, a je bil takratni obračun s Fuenlabrado zelo izenačen, zato ga trener Pablo Laso ni poslal v ogenj.

Poglejte si Lukov debi in stoječe ovacije za 16-letnega mladeniča

Potrpljenje je božja mast in Luka je moral čakati pet mesecev. 30. april pred štirimi leti je bil zanj zgodovinski. V 29. krogu je Real gostil Unicajo iz Malage. Luka je bil takrat sta 16 let, dva meseca in devet dni, na parket pa ga ni poslal Laso, saj je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen, temveč njegov pomočnik Jesus Mateo.

Najmlajši v dresu Real Madrida

Pri Realu je zacvetel. Foto: Sportida Pisala se je 39. minuta, ko je s klopi stopil na parket, vanj pa je bil usmerjen soj žarometov. Navijači kraljevega kluba so mu namenili stoječe ovacije. Že ob prvem stiku z žogo je poskrbel za novo ekstazo navdušenja. V kotu je prejel žogo in hladnokrvno zadel trojko. Minuta in 28 sekund je bilo zanj čudežnih.

Postal je najmlajši košarkar, ki je v dresu Real Madrida igral v osrednjem španskem prvenstvu. Do takrat je bil rekord v rokah Roberta Nuneza (16 let in sedem mesecev).

Po velikem dosežku slovenskega mladeniča so se oglasili tudi njegovi moštveni kolegi, ki so ga na družbenih omrežjih zasuli s čestitkami.

Takratni soigralec Marcus Slaughter je zapisal: "To je prihodnost. Luka, čestitke za ta večer."

Španski reprezentant Sergio Llull se je prav tako fotografiral z enim od junakov četrtkovega večera, po tekmi pa na družbenem omrežju našemu Dončiću čestital za debi.

Victoria y average ganado al Unicaja! Nos ponemos líderes! Enhorabuena a @luka7doncic por su debut! #HalaMadrid pic.twitter.com/6ekdwJYd0S — Sergio Llull (@23Llull) April 30, 2015

Kapetan španskega košarkarskega giganta Felipe Reyes mu je prav tako namenil lepe besede, češ da je pred njim svetla prihodnost.

Acaba de debutar con el Real Madrid en la ACB Luka Doncic. ¡Enhorabuena y a seguir así! #VamosReal pic.twitter.com/6VC8kdNAOt — RM Baloncesto (@RMBaloncesto) April 30, 2015

Saša Dončić: Spoznal sem, da imam močno srce. Če mi takrat ni počilo ...

"Zelo sem bil vesel. Vsake stvari, ki je povezana z Luko, sem še toliko bolj vesel. Debi je bil enkraten. Najlepše je bilo, ker ni deloval prestrašeno. Bil je suveren," je takrat dejal Saša Dončić. Foto: Vid Ponikvar Starši Luke Dončića so prav tako trepetali, ko je Luka vstopil v igro. "Zelo sem bil vesel. Vsake stvari, ki je povezana z Luko, sem še toliko bolj vesel. Debi je bil enkraten. Najlepše je bilo, ker ni deloval prestrašeno. Bil je suveren. Vidi se, da ima željo. Po tisti trojki je bil zelo nasmejan in zadovoljen, prav to pa se išče pri mladih igralcih," je takrat v pogovoru za Sportal dejal njegov oče.

Srce mu je ob vstopu zelo hitro bilo: "V tistem trenutku, ko je šel na prvi tekmi v igro in zadel trojko, sem spoznal, da imam močno srce. Če mi takrat ni počilo … Srečen sem, ker sem ga videl nasmejanega. Ta nasmeh mi pove, kako se počuti."

Osvojil Evropo, zdaj je na pohodu v ZDA

Užival je v krstni sezoni lige NBA, ob sebi pa imel tudi velikega Dirka Nowitzkega, ki se je letos poslovil od aktivne športne poti. Foto: Reuters A to ni bil labodji spev slovenskega čudežnega košarkarja pri španskem gigantu. Iz leta v leto je rasel, v sezoni 2017/18 pa doživel vrhunec. Pred vstopom v sezono je ob debiju v članski reprezentanci s Slovenijo osvojil evropsko prvenstvo, odlične igre pa nadgradil v klubu in Real kot najboljši košarkar evrolige popeljal na njen vrh.

Sledila je pričakovana selitev v ZDA, v ligo NBA, kjer je po menjavi z Atlanto Hawks pristal pri Dallas Mavericks. Že v krstni sezoni je navduševal ljubitelje košarke, predvsem pa prepričal skeptične Američane, ki so ga vzljubili.

Zaradi odličnih predstav je bil prav vsak mesec izbran za novinca meseca v zahodni konferenci, njegova pa bi morala biti tudi nagrada za najboljšega novinca celotne sezone.