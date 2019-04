Nihče kot Luka Dončić

"Prehoda med Evropo in ligo NBA ni še nihče opravil s takšno lahkoto kot Luka Dončić," je v pogovoru za Sportske novosti dejal hrvaški košarkarski zvezdnik Dario Šarić in se na zanimiv način lotil tudi športnega rivalstva s Srbijo.

"Verjamem, da bo to, kar je kazal do zdaj, lahko prenesel tudi v ligo NBA. Jasno, njegovo delo bo precej težje. Čakajo ga hitrejši igralci. A govorimo o izjemnem košarkarju. Hitro se bo prilagodil in pokazal dobre igre," nam je na vprašanje o Luki Dončiću v ligi NBA pred sedmimi meseci in pol v Celju, kjer je gostoval s hrvaško reprezentanco, odvrnil eden od najboljših evropskih košarkarjev Dario Šarić. Zdi se, da je mladi Slovenec celo presegel njegova pričakovanja, saj ga je v nedavnem intervjuju za hrvaški športni časnik Sportske novosti označil za novinca leta.

"Na najboljši mogoč način je zacementiral svojo kandidaturo za novinca leta. Nihče doslej ni s takšno lahkoto premagal razlike med evropsko in ameriško profesionalno košarko," je v pogovoru za SN dejal 25-letni Dalmatinec, ki ob tem v boju za prvaka stavi na Golden State, v vlogo najkoristnejšega košarkarja postavlja Jamesa Hardna iz Houstona, kot najprijetnejše presenečenje pa navaja Srba v dresu Denverja Nikolo Jokića.

Luka Dončić v očeh Daria Šarića: novinec sezone 2018/19 Foto: Gulliver/Getty Images

Čez noč v novo okolje? Realnost v ligi NBA.

Manj zadovoljen je s svojo sicer že tretjo sezono v ligi NBA. Ne le zaradi dejstva, da je, podobno kot Goran Dragić in Luka Dončić, zadnjo tekmo odigral že pred polovico aprila, saj je s soigralci iz Minnesote ostal pred pragom končnice, temveč tudi zaradi slabše individualne statistike (povprečno 12,7 točke in 6,2 skoka na tekmo) in dejstva, da je moral novembra dobesedno čez noč zapustiti Philadelphio in se preseliti med Volkove.

"Selitev je bila zame velik udarec. A to je bila zame lekcija. V tem poslu je to nekaj normalnega. Res pa je, da glava ni bila pripravljena za odhod," pripoveduje 208 centimetrov visok krilni center, nezadovoljen z vlogo v ekipi in tudi s svojimi predstavami, za nameček pa mu je bila Philadelphia zaradi podnebja in arhitekture bolj pri srcu kot pregovorno hladni Minneapolis.

Za Hrvaško znova šele na EuroBasketu 2021? Foto: Vid Ponikvar

V prvem daljšem intervjuju za hrvaške medije po daljšem času pa Šarić v domačem Šibeniku ni mogel niti mimo vprašanj o hrvaški reprezentanci. Ta je, podobno kot Slovenija, ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, a v primerjavi s sosedo že debeli dve desetletji čaka tudi na odličje na velikem tekmovanju. "Prenehajmo se slepiti, da lahko tako hitro ustvarimo novega Dražena Petrovića ali pa Dino Rađo in Tonija Kukoča. Treba je zavihati rokave in ustvariti košarkarje za evroligo. Če ne bi bilo Krunoslava Simona in Anteja Tomiča, Hrvaške ne bi bilo v tem tekmovanju," pravi.

O izbiti selektorja ne želi govoriti. Naklonjen je naturalizaciji. V nos pa mu gredo stalne primerjave s Srbijo. "Ne moremo biti v vsem boljši od soseda. Oni nam v hrbet gledajo v nogometu, rokometu in v vaterpolu. Dovolimo jim, da so trenutno boljši od nas v košarki. Njihovi igralci ter trenerji so preplavili evroligo," je v pogovoru za Sportske novosti še pristavil Dario Šarić.