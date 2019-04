Američane je poučeval o Dončiću, zdaj želi biti njegov tekmec

Kdo je Martin Krampelj? Vprašanje, ki si ga je širša košarkarska javnost postavila že leta 2017, ko je 207 centimetrov visokega krilnega centra na širši seznam reprezentančnih kandidatov uvrstil Igor Kokoškov. Gre za Grosupeljčana, ki se je po igranju za domači klub kalil tudi pri novomeški Krki, nato pa se je leta 2015 odpravil v Omaho v ameriško zvezno državo Nebraska in ob študiju ekonomije oblekel dres univerze Creighton, s katero je zaigral v prvi diviziji znamenite študentske lige NCAA. V letošnji sezoni je na 35 tekmah v povprečju igral dobrih 17 minut in v tem času dosegal 13,5 točke in 6,9 skoka. Predvsem zadnji mesec ga je toliko ohrabril, da se je prijavil na nabor lige NBA.

Vaše ime je zdaj zaokrožilo po spletu. Kako zelo ste se ogreli za nabor lige NBA?

Res je. Prijavil sem se na nabor za ligo NBA. Pravzaprav gre za tako imenovano preizkusno prijavo, ki jo dovoljujeta NCAA in NBA. Imam možnost umika prijave, obenem pa se lahko vrnem v univerzitetno ekipo ali pa v Evropo. Bomo videli. Vse možnosti so odprte. Čakajo me preizkusi pri ekipah lige NBA. Videl bom, kakšno bo njihovo mnenje. Kaj mi še manjka? Na čem moram delati? Takrat bom imel boljši občutek.

A želja ni sporna?

Seveda. Nekega dne bi rad zaigral v ligi NBA.

Kaj pa univerzitetni status?

Prihodnji mesec, natančneje 18. maja, bom diplomiral. Imam pa možnost dodatne igralne sezone. Če se bom zanjo odločil, se bom seveda prijavil na podiplomski študij.

Kakšna je vaša ameriška izkušnja, ki vam je ponudila možnost izobrazbe in košarkarske kariere?

Odločitev, da se odpravim v Ameriko, ki sem jo sprejel avgusta leta 2014, je bila najboljša odločitev v mojem življenju. Če se za to ne bi odločil, ne bi bil v sedanjem položaju. Sem pred diplomo in igram košarko na ravni, na kakršni v Sloveniji nisem mogel. To je velik privilegij.

Govorite o izobrazbi. A zdi se, da zadnje košarkarske besede še zdaleč niste rekli.

Vsekakor. Ponavljam, vse možnosti so odprte. Najprej bom preveril, kako konkurenčen sem v boju za ligo NBA. Po grobih ocenah naj bi moje ime zdaj kotiralo med 80. in 140. mestom. To je seveda premalo. Če se bo izkazalo, da bi v letu dni lahko napredoval in se prebil med 60, potem bi morda lahko poizkusil takrat. Sicer pa … Ne vem. Morda se vrnem v Evropo, a ne za vsako ceno. Če bi imel na mizi ponudbo, ki je ne bi mogel zavrniti, pri čemer merim tudi na denarne pogoje, bi se seveda odločil tudi za to potezo. Zdaj je še prezgodaj za tovrstna razmišljanja.

So bili že kakšni stiki?

Ne. Tudi jaz sem zdaj osredotočen predvsem na ligo NBA. Storil bom vse, kar je v moji moči, da prepričam tamkajšnje klube.

Ko govoriva o ligi NBA, seveda ne moreva mimo Luke Dončića. Kako ste njegovo krstno sezono spremljali kot Slovenec v ZDA?

Oh, to je bilo noro. Sprva je bil za Američane neznanec. Potreboval sem nekaj časa, da sem jim razložil, za kakšnega košarkarja gre. Oči so jim odprle tudi določene objave na socialnih omrežjih. Ko pa je začel igrati, je bilo vsem jasno, da ne gre za izmišljeno zgodbo. On je, kot pravijo v ZDA, "real deal". Znanci so mi nato govorili, da Slovenci res nismo od muh. Vse skupaj sem začinil še z zgodbo o tem, kako sta z Goranom Dragićem leta 2017 Slovenijo popeljala do naslova celinskega prvaka. Vsi so bili še bolj navdušeni. Tudi mene je Luka navdušil. Prav zato je malce smešno, ko zdaj poslušam ameriška prepričevanja o tem, da bi moral Trae Young postati novinec leta.

Za vas ni dileme?

Nikakor! Mislim, da je očitno, da bo moral Luka dobiti še ta kipec.

Omenili ste reprezentanco. Zanimivo, tedanji selektor Igor Kokoškov vas je prav pred EuroBasketom 2017 postavil na širši seznam, a nato priložnosti niste dobili. Se kdaj vidite v izbrani vrsti?

Naj vas sprva malce popravim. Takrat sem imel nekaj zdravstvenih težav. Po pogovoru z odgovornimi na univerzi smo ocenili, da je bolj modro, da se v celoti posvetim rehabilitaciji križne vezi. Rehabilitacija je dobila prednost. Nisem bil pripravljen za hujše napore. V prihodnje pa … Slovenska reprezentanca bo vedno moja želja. Če se kdaj ponudi priložnost, da zanjo zaigram, bom to zanesljivo tudi storil.