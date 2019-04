Boston do zaključne žoge, Oklahoma prvič uspešna #video

V košarkarski ligi NBA je moštvo Oklahoma City Thunder na domačem parketu zabeležilo prvo zmago v četrtfinalni seriji. Oklahoma je bila od Portlanda boljša s 120:108 in je izid v zmagah tako znižala na 1:2. Indiana se je proti Bostonu znašla v hudih težavah, saj so Celtics slavili še tretjič v četrtfinalu, v Indiani so zmagali s 104:96 in si tako priigrali prvo zaključno žogico. Toronto je na gostovanju v Orlandu prišel do druge zmage v končnici in povedel v četrtfinalu z 2:1.

Boston je na tretji četrtfinalni tekmi proti Indiani vknjižil še tretjo zaporedno zmago. Celtics so odlično odprli srečanje v Indiani, saj so si že v prvi četrtini priigrali prednost 13 točk, izjemno so bili razpoloženi v napadu, saj so v 12 minutah dosegli 41 točk. Domači košarkarji so v drugi četrtini ujeli nasprotnike in so do konca prvega polčasa prešli v vodstvo (59:61).

V drugem polčasu si nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati višje prednosti, Indiana je imela slabih sedem minut do konca priložnost za izenačenje na 86:86, a brez uspeha. Gostje do konca obračuna prednosti niso več izpustili iz rok, na koncu so slavili s 104:96. Jaylen Brunson je bil 23 točkami in sedmimi skoki prvi strelec Bostona, Kyrie Irving je vknjižil dvojni dvojček (19 točk, 10 podaj). Pri Indiani, ki v četrtfinalu še ni dosegla zmage, je bil z 19 točkami najučinkovitejši Tyreke Evans, Bojan Bogdanović je pristavil 15 točk.

Vrhunci tekme v Indiani:

Liga NBA, konferenčni četrtfinale, 19. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 2:1

Houston Rockets – Utah Jazz 2:0

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 2:1

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 1:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 2:0

Boston Celtics – Indiana Pacers 3:0

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 2:1

Toronto Raptors – Orlando Magic 2:1 Igrajo po sistemu 2-2-1-1-1

