Dončićev dres med najbolj zaželenimi

Liga NBA je postregla s podatkom o petnajstih najbolj prodajanih uradnih dresih lige in s tem znova potrdila izjemno priljubljenost, ki jo uživa ljubljanski novinec Luka Dončić. Njegov dres s številko 77, ki ga je nosil na 72 tekmah v svoji krstni sezoni v najmočnejši ligi na svetu, se je namreč znašel na visokem 13. mestu najbolj prodajanih. Seveda gre za najbolj prodajan dres Dallasa, med Evropejci pa je pred Dončićem le grški kandidat za najkoristnejšega košarkarja lige Giannis Antetokounmpo.

Foto: Getty Images LeBron James pred vsemi

Na vrhu lestvice je zvezdnik LA Lakers LeBron James, ki je lani, ko je bil še član Clevelanda, zasedal drugo mesto. Pred njim je bil kar tri sezone zapored Stephen Curry. Ta je tokrat zdrsnil na drugo mesto. Posledično se zamenjava zgodila tudi na vrhu klubov, katerih dresi in preostali predmeti gredo najbolje v prodajo. Na prvem mestu so zdaj Los Angeles Lakers. Sledijo Golden State, Boston in Philadelphia. Dončićevega Dallasa in Dragićevega Miamija na tej lestvici ni med najboljšo deseterico.

Dončićev dres v Draženovem muzeju

Kar dva dresa iz Dallasove kolekcije pa po novem krasita tudi zagrebški muzej Dražena Petrovića. Pred dnevi ga je namreč obiskala Dončićeva mama Mirjam Poterbin ter mami pokojnega hrvaškega virtuoza Biserki Petrović poklonila posebni darili. Podpisana dresa sta namreč muzeju podarila Luka Dončić in sveži nemški upokojenec Dirk Nowitzki.

Top 15: košarkarji

1. LeBron James, Los Angeles Lakers

2. Stephen Curry, Golden State Warriors

3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

4. Kyrie Irving, Boston Celtics

5. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

6. James Harden, Houston Rockets

7. Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

8. Kevin Durant, Golden State Warriors

9. Ben Simmons, Philadelphia 76ers

10. Jimmy Butler, Philadelphia 76ers

11. Dwyane Wade, Miami Heat

12. Paul George, Oklahoma City Thunder

13. Luka Dončić, Dallas Mavericks

14. Damian Lillard, Portland Trail Blazers

15. Jayson Tatum, Boston Celtics

Top 10: klubi

1. Los Angeles Lakers

2. Golden State Warriors

3. Boston Celtics

4. Philadelphia 76ers

5. Milwaukee Bucks

6. Chicago Bulls

7. Oklahoma City Thunder

8. Houston Rockets

9. Toronto Raptors

10. New York Knicks